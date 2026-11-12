Reprodução/Twitter Triplex do Guarujá

O triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, que esteve no centro de um dos processos mais conhecidos da Operação Lava Jato, voltou ao noticiário após a Justiça Federal determinar a devolução de R$ 2,4 milhões à construtora OAS, valor obtido com o leilão do apartamento em 2018.

Localizado no condomínio Solaris, em frente à Praia das Astúrias, o imóvel atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela antiga investigação tem 215,2 metros quadrados de área privativa, distribuídos em três andares. Entre as características estão piscina, churrasqueira, quatro dormitórios e um elevador interno.

Ricardorick19/Futura Press - 04.03.16 Vista do Condomínio Solaris, na praia das Astúrias, no Guarujá

As imagens registradas durante as investigações e a divulgação do leilão mostram os ambientes do apartamento 164-A, que foi avaliado judicialmente em R$ 2,2 milhões em 2018.

Ricardorick19/Futura Press - 04.03.16 Triplex do Guarujá

Como é o triplex por dentro

REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Porta de entrada do triplex do Guarujá

O primeiro pavimento possui sala de estar com varanda, cozinha, área de serviço, lavabo e uma suíte. No segundo andar ficam outros três quartos, sendo um deles suíte, além de banheiro e hall de circulação.

REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Escada alterada do triplex do Guarujá













REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Aspecto geral da cozinha e área de serviço do triplex do Guarujá

O terceiro pavimento concentra a área de lazer. O espaço tem uma piscina privativa, churrasqueira e vista para a Praia das Astúrias.

REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Área da piscina do triplex do Guarujá





REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Área de churrasqueira do triplex do Guarujá





O apartamento também possui um elevador privativo que conecta os três pavimentos. Na vistoria realizada em 2018, não foi possível verificar seu funcionamento porque a unidade estava sem energia elétrica.

REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Elevador do triplex do Guarujá

O laudo elaborado para o leilão descreveu pisos frios e armários planejados em diferentes ambientes. Na época, também foram encontrados eletrodomésticos sem uso e sinais de desgaste em móveis da área externa.

REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Área de serviço e lavabo do triplex do Guarujá





REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Dormitório no triplex do Guarujá





O que aconteceu com o apartamento

O triplex foi atribuído a Lula pela Lava Jato, que sustentava que o imóvel e suas reformas representariam uma vantagem indevida oferecida pela OAS.

As condenações do presidente foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Posteriormente, a ação penal foi arquivada.

Na decisão desta semana, a Justiça Federal reconheceu que o imóvel estava registrado em nome da OAS e determinou que o dinheiro arrecadado com o leilão fosse entregue à construtora.

O apartamento havia sido arrematado em maio de 2018 por R$ 2,2 milhões. A nova decisão trata da destinação desses recursos, não da posse atual do imóvel.