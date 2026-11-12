Divulgação / PCDF Fahad Abdullah Saleh Bakala

Um saudita mencionado em documentos do Federal Bureau of Investigation (FBI), a polícia federal dos Estados Unidos, sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, é um dos alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra um esquema de falsificação de documentos brasileiros.

Fahad Abdullah Saleh Bakala é investigado por suspeita de participação em uma organização que obtinha carteiras de identidade para estrangeiros por meio de certidões de nascimento fraudulentas.

A Operação Livro E foi deflagrada nesta quinta-feira (12) e também apura a participação de intermediários no esquema, incluindo funcionários e ex-funcionários de um cartório do Distrito Federal. Ao todo, são cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

O nome de Bakala chama a atenção porque aparece em um relatório desclassificado do FBI relacionado aos ataques terroristas de 11 de setembro. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o documento aponta que ele teria proximidade com os irmãos Ahmed al-Ghamdi e Hamza al-Ghamdi, dois dos sequestradores dos aviões utilizados nos atentados.

O relatório também atribui ao saudita a função de piloto de aeronaves que teriam transportado Osama bin Laden, então líder da organização terrorista Al-Qaeda, entre o Afeganistão e a Arábia Saudita. Ele também teria trabalhado como piloto da família real saudita.

As informações do documento americano foram baseadas no relato de um informante do FBI que teria morado com sequestradores envolvidos nos ataques. A menção no relatório, por si só, não representa uma condenação ou comprovação judicial de envolvimento de Bakala nos atentados.

Como funcionava o esquema de documentos falsos

De acordo com a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, a organização criminosa utilizava certidões de nascimento fraudulentas para conseguir carteiras de identidade brasileiras emitidas pelo Instituto de Identificação da PCDF.

Os suspeitos teriam manipulado informações em sistemas de cartórios, utilizado registros de nascimento que já haviam sido cancelados e recorrido a selos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para conferir aparência de autenticidade aos documentos.

Em alguns casos, as certidões apresentavam números de matrículas inexistentes. Em outros, registros oficiais cancelados eram reaproveitados para inserir informações falsas e viabilizar a emissão de documentos de identidade.

Segundo a investigação, os beneficiários das identidades tinham origem no Oriente Médio e na Rússia. A polícia também identificou possíveis intermediários brasileiros que teriam facilitado o acesso aos registros e aos sistemas utilizados na fraude.

A apuração começou depois que uma análise do Instituto de Identificação encontrou uma série de certidões de nascimento com irregularidades.

Quem são os estrangeiros procurados?

Além de Fahad Abdullah Saleh Bakala, a investigação identificou outros estrangeiros suspeitos de obter documentos brasileiros por meio do esquema. Veja os nomes divulgados:

Fahad Abdullah Saleh Bakala;

Esmail Abdo Mohamed Mazareq;

Husam Alsattari;

Islam Serbiev;

Mohamed Asmail Ahmed Zohdy Refaie;

Moustafa Aboushabab;

Naji Hussein Saleh Al Naggar;

Osama Hussein Ahmed Hussein;

Mohammed Salah Mubarak Al Nahdi;

Moustapha Khalid Mohammed Aldaeaymi;

Sepideh Moradianbehzad;

Rita Mouawad;

Yaman Osmanoglu;

Yaser Alsattari.

A relação reúne pessoas apontadas pela investigação como envolvidas no esquema ou beneficiárias dos documentos fraudulentos. A inclusão dos nomes na apuração não significa que todas tenham sido condenadas.





O que é a Operação Livro E

A operação recebeu esse nome em referência ao Livro E, utilizado em cartórios para a transcrição de registros de nascimento, casamento e óbito de brasileiros realizados no exterior.

A ação é coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal e conta com apoio das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Os mandados têm como objetivo recolher documentos, equipamentos e outros elementos que possam ajudar a identificar os responsáveis pela falsificação, esclarecer a participação de cada investigado e interromper o funcionamento do esquema.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações.

A investigação também apura a possível ocorrência de corrupção de menores, porque uma das identidades falsas teria sido emitida em nome de uma pessoa menor de idade.

As diligências buscam ainda identificar outros documentos que possam ter sido falsificados e verificar a extensão da participação de pessoas que tinham acesso aos sistemas de registro civil.