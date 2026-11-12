O pescador José Barros da Rocha Filho, de 47 anos, fisgou um pirarucu de 70 quilos na região do Rio Parnaíba, em Uruçuí, no Sul do Piauí.
A captura ocorreu na noite desta terça-feira (10). Segundo ele, a emoção de pescar um gigante continua a mesma. "Sempre é bom, coração fica a mil", contou o pescador.
Com 35 anos de profissão, José é filho de pescador, vive da atividade desde criança e é pai de quatro filhos e avô de cinco netos.
Mesmo com toda a experiência que possui, ele mantém os cuidados durante as pescarias e, por segurança, realiza as saídas acompanhado de um amigo.
No entanto, o exemplar desta semana não foi o maior que já conseguiu. José afirmou que seu recorde pessoal também é um pirarucu, só que de cerca de 110 quilos.
Pirarucu
Nativo da Amazônia, o pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo.
Entre as principais características estão a bexiga natatória, que funciona como um "pulmão", e as escamas resistentes contra predadores.
A espécie pode passar dos dois metros de comprimento e pesar até 200 quilos.
O peixe é considerado uma ameaça ao ecossistema por ter sido introduzido no Piauí. Por isso, a sua pesca é permitida durante todo o ano dentro das regras estabelecidas.