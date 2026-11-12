Reprodução Plataforma inacabada da estação Liberty Street, no metrô de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos

Quem vê chão, muitas vezes, não vê os segredos debaixo dele. Em Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, o asfalto da avenida Central Parkway esconde um metrô que começou a ser construído em 1920 e nunca foi concluído.

A história começou em 1788, com o coronel Robert Patterson, Mathias Denman e Israel Ludlow. Eles foram os fundadores de Cincinnati, que, ao longo do século XIX, atraiu muitos imigrantes, principalmente irlandeses e alemães.

Na época, a cidade estava em expansão devido ao crescimento do comércio. Em 1811, a chegada dos barcos a vapor abriu rotas comerciais com St. Louis e Nova Orleans.

O primeiro trecho do Canal Miami e Erie, concluído em 1827, também contribuiu para o avanço. Anos depois, a via navegável ligaria o rio Ohio ao lago Erie.

Já em 1836, as ferrovias impulsionaram a indústria local. Isso fez com que o canal perdesse importância, até não dar mais lucro no fim do século XIX.

Foi nesse momento que uma revista local chamada The Graphic sugeriu aproveitar o leito do canal para construir um metrô coberto por uma avenida.

Reprodução Em azul, o trajeto do antigo canal, hoje coberto pela Central Parkway e pela Eggleston Avenue

No entanto, a ideia só foi para frente décadas depois. Cincinnati estava entre as sete maiores cidades dos Estados Unidos no início do século XX e, para resolver o grave problema do trânsito, só havia uma resposta: um sistema de transporte rápido.

O plano

Com o objetivo de seguir o modelo utilizado pelos outros metrôs, o engenheiro Bion J. Arnold desenhou, em 1912, um traçado em anel ao redor da cidade, o chamado Loop.

Para tirar o projeto do papel, os moradores aprovaram, em votação, a emissão de 6 milhões de dólares em títulos.

Mas, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, os planos ficaram parados.

Obra sem fim

Quando a guerra terminou, os custos do metrô estavam chegando à casa dos 12 milhões de dólares, quase o dobro do previsto.

Mesmo sem todos os recursos necessários, a cidade decidiu seguir e a obra teve início em janeiro de 1920.

Durante as escavações, apareceram rachaduras nos prédios ao longo do trajeto e os proprietários entraram com processos judiciais contra Cincinnati.

Para piorar, o dinheiro acabou, não permitindo a instalação dos trilhos, apesar de 11 quilômetros de túneis estarem prontos.

Reprodução Plataforma e escadas de uma estação abandonada do metrô de Cincinnati

O projeto foi oficialmente suspenso em 1929, após a quebra da bolsa de valores.

Mais recentemente, houve propostas para transformar o local em shopping, boate e abrigo antinuclear. Nenhuma virou realidade.



