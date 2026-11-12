Quem vê chão, muitas vezes, não vê os segredos debaixo dele. Em Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, o asfalto da avenida Central Parkway esconde um metrô que começou a ser construído em 1920 e nunca foi concluído.
A história começou em 1788, com o coronel Robert Patterson, Mathias Denman e Israel Ludlow. Eles foram os fundadores de Cincinnati, que, ao longo do século XIX, atraiu muitos imigrantes, principalmente irlandeses e alemães.
Na época, a cidade estava em expansão devido ao crescimento do comércio. Em 1811, a chegada dos barcos a vapor abriu rotas comerciais com St. Louis e Nova Orleans.
O primeiro trecho do Canal Miami e Erie, concluído em 1827, também contribuiu para o avanço. Anos depois, a via navegável ligaria o rio Ohio ao lago Erie.
Já em 1836, as ferrovias impulsionaram a indústria local. Isso fez com que o canal perdesse importância, até não dar mais lucro no fim do século XIX.
Foi nesse momento que uma revista local chamada The Graphic sugeriu aproveitar o leito do canal para construir um metrô coberto por uma avenida.
No entanto, a ideia só foi para frente décadas depois. Cincinnati estava entre as sete maiores cidades dos Estados Unidos no início do século XX e, para resolver o grave problema do trânsito, só havia uma resposta: um sistema de transporte rápido.
O plano
Com o objetivo de seguir o modelo utilizado pelos outros metrôs, o engenheiro Bion J. Arnold desenhou, em 1912, um traçado em anel ao redor da cidade, o chamado Loop.
Para tirar o projeto do papel, os moradores aprovaram, em votação, a emissão de 6 milhões de dólares em títulos.
Mas, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, os planos ficaram parados.
Obra sem fim
Quando a guerra terminou, os custos do metrô estavam chegando à casa dos 12 milhões de dólares, quase o dobro do previsto.
Mesmo sem todos os recursos necessários, a cidade decidiu seguir e a obra teve início em janeiro de 1920.
Durante as escavações, apareceram rachaduras nos prédios ao longo do trajeto e os proprietários entraram com processos judiciais contra Cincinnati.
Para piorar, o dinheiro acabou, não permitindo a instalação dos trilhos, apesar de 11 quilômetros de túneis estarem prontos.
O projeto foi oficialmente suspenso em 1929, após a quebra da bolsa de valores.
Mais recentemente, houve propostas para transformar o local em shopping, boate e abrigo antinuclear. Nenhuma virou realidade.