Reprodução Redes Sociais Ministro Edson Fachin / senador Ciro Nogueira

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (12) a prorrogação, por mais 60 dias, das investigações sobre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) no âmbito do Caso Master. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que considera necessário realizar novas diligências para esclarecer os fatos.

Com a autorização, a corporação terá mais dois meses para avançar na apuração, que busca esclarecer uma possível relação entre o parlamentar e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

PF aponta diligências pendentes

No pedido encaminhado ao STF, a Polícia Federal informou que ainda existem medidas consideradas imprescindíveis para a conclusão das investigações. Entre elas estão a realização de depoimentos, solicitações de informações a órgãos públicos e empresas privadas, além de exames periciais.

Um dos principais pontos da apuração envolve relatos de que Vorcaro teria pago R$ 350 mil em dinheiro vivo a Ciro Nogueira durante um voo, em agosto de 2024.

Para verificar a informação, os investigadores solicitaram registros de voos a órgãos responsáveis pelo controle do espaço aéreo e a empresas de táxi aéreo. Parte dessa documentação ainda não foi encaminhada à PF.

Tripulação e passageiros devem ser ouvidos

A Polícia Federal também pretende ouvir pessoas que possam ajudar a esclarecer o episódio, incluindo integrantes da tripulação, passageiros que estavam no voo e o proprietário das empresas de táxi aéreo envolvidas.

Além disso, os investigadores ainda precisam concluir análises de materiais apreendidos e de informações bancárias e fiscais relacionadas ao caso.

Essas medidas devem ajudar a confirmar ou descartar os relatos sobre o suposto pagamento e esclarecer se houve alguma irregularidade envolvendo o senador e o empresário.

Investigação segue no Supremo

Como o caso envolve um senador da República, que possui foro por prerrogativa de função, a investigação tramita no Supremo Tribunal Federal.

A prorrogação por 60 dias permitirá que a Polícia Federal conclua as diligências pendentes e reúna novos elementos antes de apresentar os resultados da apuração.

Até o momento, a investigação busca esclarecer os fatos e não representa, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal de Ciro Nogueira.