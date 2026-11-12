Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 13.08.2026 Câmara dos Deputados prevê compra de 604 tablets por R$ 5,7 milhões





A Câmara dos Deputados abriu uma licitação para adquirir 604 tablets novos, que serão destinados a parlamentares e setores administrativos e operacionais da Casa. O valor estimado da contratação é de R$ 5,77 milhões. A iniciativa ocorre poucos dias depois de uma polêmica envolvendo o Senado Federal, que prevê disponibilizar iPhones 18 Pro e outros celulares a senadores e servidores.

De acordo com o edital publicado pela Câmara, a aquisição contempla 91 tablets com conexão Wi-Fi e outros 513 com tecnologia 5G. Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, e atender às especificações técnicas estabelecidas no processo de compra.

A licitação foi publicada em 5 de novembro e prevê a realização de um pregão eletrônico em 17 de novembro. O procedimento permite que empresas interessadas apresentem propostas para fornecer os equipamentos à instituição.

Quanto custará cada tablet?

O valor total estimado para a aquisição é de R$ 5.771.377,27. Os preços máximos previstos no edital variam conforme o tipo de conexão dos aparelhos.

Os 513 tablets com conexão 5G têm valor unitário estimado em R$ 9.809,86, o que representa aproximadamente R$ 5,03 milhões do orçamento total. Já as 91 unidades com conexão Wi-Fi foram estimadas em R$ 8.119,99 cada, somando cerca de R$ 738,9 mil.

O documento estabelece preferência por equipamentos de fabricantes como Apple e Samsung. Entre os modelos indicados estão o iPad Pro de 11 polegadas, o Galaxy Tab S11 Wi-Fi e o Galaxy Tab S10+.

Os valores apresentados no edital são limites máximos aceitáveis para a contratação. Portanto, o custo definitivo dependerá do resultado do processo licitatório.

Por que a Câmara quer comprar os equipamentos?

Segundo a justificativa apresentada pela Câmara dos Deputados, os tablets serão utilizados para modernizar as atividades legislativas e administrativas.

A intenção é facilitar o acesso dos parlamentares a sistemas internos, documentos e reuniões virtuais, além de contribuir para a redução do consumo de papel.

Os equipamentos também poderão ser utilizados por equipes administrativas e operacionais em atividades externas, como vistorias, eventos, coleta de dados e acompanhamento de serviços em diferentes locais.

A aquisição não contempla exclusivamente os deputados. Dos 604 aparelhos previstos, 513 serão destinados aos parlamentares, enquanto os outros 91 atenderão a diferentes setores da instituição.

Compra de iPhones pelo Senado provocou repercussão

A nova licitação da Câmara ocorre em meio à repercussão de outra contratação envolvendo equipamentos eletrônicos no Congresso Nacional. O Senado Federal abriu um processo para contratar serviços de telefonia móvel e disponibilizar 425 celulares a parlamentares e servidores.

O edital prevê o fornecimento de 95 iPhones 18 Pro, da Apple, e outros 330 aparelhos de categorias intermediárias, das marcas Samsung e Motorola. O contrato tem custo estimado de R$ 6.045.048 e duração inicial de quatro anos.

Diferentemente de uma compra direta dos aparelhos, o modelo estabelecido pelo Senado é o de comodato, modalidade em que os equipamentos são cedidos temporariamente para utilização durante a vigência do contrato e permanecem sob propriedade da empresa fornecedora.

Segundo a licitação, cada iPhone terá custo mensal estimado de R$ 582,74. Para comparação, o mesmo modelo aparece no site oficial da Apple por R$ 13.499.

A contratação também prevê a prestação dos serviços de telefonia e a substituição dos aparelhos a cada dois anos. O edital estabelece que os celulares da categoria mais alta deverão ser os melhores disponíveis dentro dessa classificação.

A previsão é que o novo serviço comece a funcionar em 1º de fevereiro de 2027, data da posse da próxima legislatura do Senado.





Senado já havia feito contratação semelhante

A disponibilização de celulares aos integrantes da Casa não é inédita. Em 2022, o Senado realizou uma contratação semelhante, que contemplou 93 iPhones 13 Pro e outros 290 aparelhos das linhas intermediárias da Samsung e da Motorola.

No novo contrato, além da atualização dos modelos, houve mudanças nas franquias de internet móvel. Para os celulares de categoria superior, a franquia prevista passou de 50 GB para 100 GB. Nos aparelhos intermediários, o aumento foi de 20 GB para 50 GB.

A contratação provocou questionamentos e manifestações contrárias nas redes sociais, levando o Senado a abrir uma consulta pública sobre o processo.

As duas iniciativas envolvem instituições diferentes, mas colocam novamente em discussão os gastos públicos com equipamentos tecnológicos destinados a parlamentares e servidores do Congresso Nacional.