Marcela Gonzaga/iG Extremos predominam sob o Brasil durante esta semana

Uma massa de ar tropical quente e úmida deve continuar favorecendo as condições para chuvas em quase todas as regiões do país nesta quinta-feira (12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem ser mais intensas no Sudeste e Centro-Oeste. Há também chances de trovoadas em áreas da Região Norte, interior do Nordeste e em parte do Sul.

Ao todo, 12 estados estão sob alerta amarelo de tempestades do Inmet. O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além disso, ainda de acordo com o Inmet, a circulação dos ventos em superfície vai ser influenciada pela atuação de áreas de baixa pressão e pelo afastamento do anticiclone pós-frontal, que atuou nos últimos dias.

Sendo assim, o calor volta a ganhar força e a tendência é de temperaturas mais altas, com os ventos favorecendo a elevação dos termômetros.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta quinta-feira (12), a previsão indica chuva para o norte e oeste da Região Sul.

Em parte do Paraná, ocorrem pancadas de chuvas com trovoadas. Nas demais áreas do Paraná, em Santa Catarina e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul, há chuva, mas sem previsão de trovoadas.

O Inmet ainda informou que há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas.

Já no oeste gaúcho, a chance de chuva é pequena, porém há possibilidade de chuva isolada.

Por outro lado, no sudeste do Rio Grande do Sul, a quinta-feira será de céu claro e não há previsão de chuva, incluindo a capital gaúcha Porto Alegre.

No estado gaúcho, as temperaturas entram em elevação. A máxima pode chegar a 29°C na capital e superar os 30°C no interior.

Sudeste

No Sudeste, a previsão indica pancadas de chuva para várias partes da região.

Em grande parte de São Paulo e no Triângulo Mineiro, chove com trovoadas. Nas demais partes da região, ocorrem apenas pancadas de chuva isoladas.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades para a região. O alerta é válido para São Paulo, grande parte de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste

As chuvas também permanecem sobre o Centro-Oeste nesta quinta-feira (12) e toda a região está sob o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Sendo assim, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas. Na faixa oeste de Goiás, as trovoadas ainda podem ocorrer várias vezes ao longo do dia, conforme informou o Inmet.

Mesmo com a chuva, o sol aparece e o tempo fica abafado. A previsão também indica calor intenso, com as máximas podendo chegar a 35°C em alguns pontos.

Norte

Nesta quinta-feira (12), na Região Norte, a previsão indica calor e tempo abafado com pancadas de chuva no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em parte do Pará, de Roraima e em áreas do Tocantins.

Para o Pará e o Tocantins, também está vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Há também a chance de chuvas isoladas no norte do Tocantins, outros pontos do Pará e no centro e sul do Amapá.

Por outro lado, não deve chover no noroeste do Pará, no norte do Amapá e no norte e leste de Roraima. Nessas áreas, o céu fica com poucas nuvens e com temperaturas altas.

Sendo assim, a previsão indica muito calor e sensação de abafamento. Em alguns pontos, a temperatura pode chegar a 37°C.

Nordeste

Nesta quinta-feira (12), a previsão indica sol, calor e pancadas de chuva em vários pontos do Nordeste.

Há chance de pancadas de chuva ao longo de todo o dia no oeste da Bahia, onde também está sob o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, e no litoral da Bahia, onde o aviso amarelo é de perigo potencial para acumulados de chuva.

Também há possibilidade de chuvas isoladas para parte do Maranhão, grande parte do Piauí, no centro, áreas do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.

Por outro lado, o céu fica mais aberto, sem chuva, entre Sergipe, Alagoas, outras partes de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, além do centro e norte da Bahia.

Nessas áreas, a previsão indica ainda poucas nuvens, o que faz com que a temperatura suba bastante. Sendo assim, há previsão de muito calor, com as temperaturas podendo chegar a 36°C em alguns pontos.



