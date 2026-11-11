Reprodução Instagram Wesley Oliveira e Fernando Henrique Cardoso

O TikTok baniu uma das contas do influenciador Wesley Oliveira, que publicou vídeos gravados dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 95 anos, em São Paulo. O perfil, que reunia cerca de 265 mil seguidores, passou a exibir um aviso de banimento na terça-feira (10), após a repercussão das imagens que mostravam o político em situação de vulnerabilidade.

A plataforma não informou publicamente o motivo da suspensão. Nesta quarta-feira (11), a Justiça de São Paulo também determinou a retirada das gravações e a suspensão de outros perfis de Wesley no TikTok e no Instagram, após um pedido apresentado pela família do ex-presidente.

O vídeo original havia sido publicado na segunda-feira (09). Nele, Wesley mostrava ambientes da residência, comentava objetos pessoais e filmava FHC, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado.

Conta tinha cerca de 265 mil seguidores

A suspensão atingiu uma das contas utilizadas pelo influenciador para divulgar seu conteúdo. Segundo Wesley, o perfil reunia aproximadamente 265 mil seguidores antes de sair do ar.

O criador de conteúdo afirmou que continuou recebendo seguidores em uma conta reserva após a repercussão do episódio.

Até a publicação das informações sobre o banimento, o TikTok não havia apresentado uma justificativa pública para a medida. Também não estava esclarecido se a suspensão inicial havia sido provocada por denúncias de usuários, violação das regras da plataforma ou outro procedimento interno.

A conta já aparecia como banida antes da decisão judicial divulgada nesta quarta-feira.

Justiça determina suspensão de outros perfis

Além do banimento identificado na terça-feira, a família de Fernando Henrique Cardoso conseguiu uma decisão da 2ª Vara Cível de São Paulo para retirar as imagens da internet e suspender contas vinculadas a Wesley.

A ordem abrange os perfis @wesleydeoliveirag48 e @wnt.noticias, no TikTok, e @wesley_oliveirasil1, no Instagram. As plataformas receberam prazo de 24 horas para cumprir a determinação.

A Justiça também proibiu Wesley de criar novos perfis para voltar a divulgar o material e de publicar informações sobre a saúde e a intimidade do ex-presidente.

A decisão prevê multa de R$ 50 mil por ato de descumprimento de determinadas restrições impostas ao influenciador.

Os familiares argumentaram que a divulgação das imagens violou a privacidade de FHC e expôs informações sobre sua residência e condição de saúde.

Wesley diz estar arrependido da repercussão

Nesta quarta-feira, Wesley prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo e afirmou estar arrependido da repercussão dos vídeos.

O influenciador pediu desculpas à família de Fernando Henrique, mas negou ter cometido crime. Ele continua sustentando que recebeu autorização de Patrícia Kundrat Brasil, esposa do ex-presidente, para produzir e divulgar as gravações.

Patrícia contesta essa versão. Em boletim de ocorrência, afirmou que permitiu a entrada do influenciador no apartamento, mas não autorizou a filmagem do marido nem a publicação do conteúdo.

A mudança de discurso ocorreu após Wesley declarar, em entrevista anterior, que faria novamente as gravações e não se arrependia de divulgar as imagens.

Wesley e seu companheiro, Lessandro Gonçalves, também foram indiciados por suspeitas de difamação e discriminação contra pessoa idosa. A Polícia Civil apreendeu dois celulares durante a investigação.

O indiciamento foi noticiado pelo iG nesta quarta-feira. Ambos foram liberados após prestar depoimento e poderão responder às acusações no decorrer do procedimento.