Reprodução/Instagram Naufrágio do Lúpus e peixe-leão, espécie invasora registrada no local pelo mergulhador Rafael Heráclio, na segunda-feira (9), no Recife

O mergulhador Rafael Heráclio registrou, nesta segunda-feira (9), pelo menos cinco peixes-leão no Naufrágio do Lúpus, no Recife.

Nativa do Indo-Pacífico, a espécie foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2014, no Rio de Janeiro, mas desde 2020 vem se espalhando para regiões do Norte e do Nordeste.

Um dos que já perceberam o avanço foi Rafael. Segundo ele, o predador vem sendo visto cada vez mais frequentemente em embarcações naufragadas no litoral da cidade pernambucana.

Ameaça dupla

Sem predadores naturais no litoral, o peixe-leão é considerado uma das principais ameaças à biodiversidade marinha.

Ele come de tudo, incluindo peixes pequenos, crustáceos e animais jovens. Por isso, sua presença pode causar a redução da população nativa, desequilibrando o ecossistema.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), um exemplar pode se alimentar de 20 peixes em cerca de 30 minutos.

Além disso, o peixe-leão possui 18 espinhos venenosos capazes de causar dor intensa, náuseas e até convulsões em seres humanos.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



