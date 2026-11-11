O mergulhador Rafael Heráclio registrou, nesta segunda-feira (9), pelo menos cinco peixes-leão no Naufrágio do Lúpus, no Recife.
Nativa do Indo-Pacífico, a espécie foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2014, no Rio de Janeiro, mas desde 2020 vem se espalhando para regiões do Norte e do Nordeste.
Um dos que já perceberam o avanço foi Rafael. Segundo ele, o predador vem sendo visto cada vez mais frequentemente em embarcações naufragadas no litoral da cidade pernambucana.
Ameaça dupla
Sem predadores naturais no litoral, o peixe-leão é considerado uma das principais ameaças à biodiversidade marinha.
Ele come de tudo, incluindo peixes pequenos, crustáceos e animais jovens. Por isso, sua presença pode causar a redução da população nativa, desequilibrando o ecossistema.
De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), um exemplar pode se alimentar de 20 peixes em cerca de 30 minutos.
Além disso, o peixe-leão possui 18 espinhos venenosos capazes de causar dor intensa, náuseas e até convulsões em seres humanos.
O que fazer ao avistar um peixe-leão
- Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.
- Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.
- Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.
- Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.
Primeiros socorros
- Não esprema nem corte o local da ferida.
- Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.
- Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.