Reprodução Presidente Lula na COP 31 na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a cooperação internacional no combate às mudanças climáticas e cobrou maior comprometimento dos países durante discurso na abertura da Cúpula de Líderes da COP31, nesta quarta-feira (11), em Antália, na Turquia. Na fala, ele criticou a perda de espaço da agenda ambiental nas discussões internacionais e alertou que as disputas geopolíticas não podem se sobrepor à emergência climática.

“O planeta não pode ficar à mercê de disputas”, afirmou Lula. O presidente também criticou o enfraquecimento do diálogo entre as nações e disse que a falta de consenso não deve impedir o avanço das negociações. “Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor”, declarou.

O pronunciamento marcou a primeira participação de Lula em um fórum internacional desde sua reeleição, em outubro. O presidente também aproveitou a ocasião para defender a continuidade dos compromissos assumidos na COP30, realizada em Belém, no Pará, em 2025, e apresentar iniciativas brasileiras para enfrentar a crise climática.

Ao encerrar o discurso, Lula reforçou o compromisso do país com a agenda ambiental.

O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável. Lula









Lula critica ataques à ciência e ao multilateralismo

Durante o pronunciamento, o presidente chamou atenção para as dificuldades de construir consensos entre os países em um cenário internacional marcado por conflitos, polarização e disputas econômicas.

Lula criticou o funcionamento de mecanismos internacionais nos quais o poder econômico e o direito de veto podem dificultar decisões coletivas. Para ele, as divergências diplomáticas não devem servir de justificativa para adiar medidas necessárias ao enfrentamento das mudanças climáticas.

O multilateralismo, modelo de cooperação em que diferentes países participam das decisões sobre problemas globais, foi apontado como fundamental para avançar nas negociações ambientais.

A defesa da ciência também esteve entre os pontos destacados pelo presidente. Lula argumentou que as decisões sobre o futuro do planeta precisam considerar o conhecimento científico e os compromissos firmados internacionalmente.

Presidente defende afastamento dos combustíveis fósseis

Outro tema importante da participação brasileira na COP31 é a transição energética, processo de substituição gradual de fontes poluentes, como petróleo, carvão e gás natural, por alternativas menos prejudiciais ao meio ambiente.

O governo brasileiro pretende apresentar dois Mapas do Caminho Internacionais. O primeiro busca orientar os países na redução da dependência dos combustíveis fósseis. O segundo estabelece diretrizes para interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal.

As propostas dão continuidade às discussões iniciadas na COP30 e procuram estabelecer estratégias que possam ser adaptadas às condições econômicas e sociais de cada país.

Na semana anterior à conferência, o governo federal aprovou o Mapa do Caminho brasileiro para interromper e reverter o desmatamento até 2030. A medida foi discutida pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e prevê acelerar a execução de políticas ambientais já estabelecidas.

O governo também aprovou o Plano Nacional de Transição Energética, que reúne ações para construir uma matriz energética mais sustentável e segura.

Brasil apresenta redução de emissões e avanços ambientais

Na conferência, o Brasil também buscou apresentar resultados obtidos nos últimos anos para reforçar sua participação nas negociações climáticas.

De acordo com dados do governo federal, o país reduziu aproximadamente 560 milhões de toneladas de emissões líquidas de gases de efeito estufa entre 2022 e 2024. A diminuição está relacionada principalmente à queda do desmatamento e à capacidade das florestas de absorver carbono da atmosfera.

Os números foram destacados pelo secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, antes da viagem presidencial.

Outro argumento da delegação brasileira é a redução dos índices de desmatamento na Amazônia e em outros biomas. O governo pretende utilizar os resultados para defender que preservação ambiental e crescimento econômico podem caminhar juntos.

A participação brasileira também ocorre um ano depois de o país sediar a COP30, em Belém. Na ocasião, o governo defendeu o fortalecimento dos compromissos internacionais de financiamento climático e a ampliação dos investimentos destinados à proteção das florestas tropicais.

Fundo para preservação das florestas busca novos investimentos

O financiamento ambiental também está entre as prioridades brasileiras na COP31. Uma das principais iniciativas defendidas pelo governo é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mecanismo lançado durante a COP30 para remunerar países que mantêm suas florestas preservadas.

A proposta busca atrair investimentos de governos e instituições financeiras para criar uma fonte permanente de recursos destinada à conservação das florestas tropicais.

Segundo levantamento apresentado pela Exame, o mecanismo já soma US$ 7,8 bilhões (aproximadamente R$ 43,55 bilhões) em compromissos anunciados. Ainda são necessários US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 12,28 bilhões) para alcançar a meta de US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 55,84 bilhões) até o fim de 2026.

O governo brasileiro pretende ampliar a participação de novos parceiros e fortalecer a iniciativa durante os encontros na Turquia.

Outra fonte de recursos mencionada pelo governo é o Fundo Amazônia, que financia projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de iniciativas de conservação e desenvolvimento sustentável na região. Segundo o Planalto, a iniciativa já captou R$ 7,8 bilhões.

É importante distinguir os dois mecanismos, enquanto o Fundo Amazônia concentra suas ações na região amazônica, o TFFF foi concebido para alcançar florestas tropicais de diferentes países.





COP31 reúne líderes mundiais na Turquia

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ocorre de 9 a 20 de novembro, em Antália, na Turquia. A programação inclui negociações diplomáticas, encontros entre chefes de Estado e discussões sobre financiamento climático, preservação ambiental e transição energética.

A Cúpula de Líderes, realizada nos dias 11 e 12, reúne representantes de diferentes países para discutir os principais desafios ambientais e buscar compromissos políticos para acelerar as ações contra o aquecimento global.

A conferência é conduzida em uma liderança compartilhada entre Turquia e Austrália. Enquanto os turcos estão à frente da presidência do evento, os australianos conduzem as negociações.

A participação de Lula ocorre em um momento de continuidade das discussões iniciadas em Belém. Com a apresentação de propostas para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, combater o desmatamento e ampliar o financiamento ambiental, o Brasil busca manter influência nas decisões internacionais sobre o clima.