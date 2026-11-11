Reprodução Justiça determina bloqueio de bens ligados a Santiago Peña

A Justiça do Paraguai determinou a apreensão e o bloqueio de oito propriedades ligadas ao ex-presidente Santiago Penã, destituído do cargo e preso desde o último sábado (7).

O político é investigado por supostas irregularidades relacionadas ao colapso do Ueno Bank. Sendo assim, a Justiça emitiu uma liminar proibindo quaisquer alterações sobre as oito propriedades atribuídas ao ex-presidente.

De acordo com a imprensa paraguaia, a ordem judicial busca bloquear, impedir a venda e ocultação das propriedades, enquanto as autoridades seguem com as investigações do caso.

Ainda segundo as informações, os bens estão registrados em nome de terceiros. Mesmo assim, o Ministério Público indicou que as provas reunidas indicam que o verdadeiro proprietário dos imóveis é o ex-presidente paraguaio.

Por isso, a Justiça determinou as medidas cautelares reais sobre os oito imóveis, que estão localizados em San Bernardino, cidade localizada no Departamento de Cordillera, cerca de 50 quilômetros da capital Assunção.

Investigação

A investigação envolve suspeitas de irregularidades na alocação de recursos públicos e previdenciários no Ueno Bank, além de possíveis falhas nos mecanismos de fiscalização e controle da instituição.

Santiago Peña foi acionista do grupo controlador do banco até março de 2025. Parlamentares que apoiaram seu impeachment acusaram o ex-presidente de favorecer a instituição e de interferir na supervisão realizada pelo Banco Central.

O Ueno Bank foi submetido a um processo de liquidação após o Banco Central paraguaio identificar problemas de solvência.

O ex-presidente nega ter cometido irregularidades.

Impeachment

A destituição de Santiago Peña foi aprovada pelo Senado paraguaio na última sexta-feira (06), por 44 votos favoráveis e uma abstenção. O processo ocorreu após a crise financeira do Ueno Bank provocar protestos e denúncias de conflito de interesses.

O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país e deverá concluir o mandato, previsto para agosto de 2028.

A crise paraguaia

A crise começou após o Banco Central do Paraguai determinar a liquidação do Ueno, instituição controlada pelo Grupo Vázquez. O regulador identificou problemas nos índices de solvência relacionados a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo.

A instituição tinha aproximadamente 3 milhões de clientes e administrava cerca de US$ 850 milhões em depósitos públicos, incluindo recursos do Instituto de Previdência Social.

O caso também provocou a saída do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, e a abertura de investigações contra dirigentes da instituição financeira.

A promotoria também pediu a prisão preventiva para Carvallo, que também foi detido.

A investigação busca esclarecer a atuação de autoridades responsáveis pela fiscalização do Ueno Bank e a movimentação de recursos públicos na instituição.



