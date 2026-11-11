Reprodução Influenciador grava FHC acamado e caso é investigado pela Polícia Civil

A Justiça de São Paulo autorizou uma operação de busca e apreensão de celulares, computadores, notebooks e tablets de Wesley Oliveira, influenciador que gravou e publicou vídeos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 95 anos, em estado avançado de Alzheimer. Nesta quarta-feira (11), dois aparelhos foram apreendidos e Wesley e seu companheiro foram conduzidos a uma delegacia para prestar depoimento.

A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, o companheiro do influenciador teria ajudado nas gravações realizadas no apartamento do ex-presidente, em São Paulo.

Não há ordem de prisão contra os dois. A expectativa é que eles sejam liberados após prestarem esclarecimentos à polícia. Patrícia Kundrát Brasil, esposa de FHC, também foi intimada a depor.

Mulher de FHC nega autorização para gravações

O caso envolve versões divergentes sobre a autorização para filmar e divulgar as imagens do ex-presidente. Patrícia Kundrát admitiu que permitiu a entrada de Wesley Oliveira e de seu companheiro no apartamento, mas afirma que não autorizou a gravação nem a publicação dos vídeos.

Ela registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador. Em relatos anteriores, Wesley sustentou que tinha autorização para realizar as gravações e divulgar o conteúdo nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL publicada nesta quarta-feira (11), o influenciador voltou a afirmar que Patrícia sabia que ele estava filmando e que os dois continuavam amigos, apesar da denúncia. Contudo, a versão diverge do relato apresentado por ela à polícia.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias em que os registros foram feitos e divulgados, além de apurar a possível ocorrência de crimes.

Filhos de FHC pediram investigação

A investigação sobre a exposição da imagem de Fernando Henrique Cardoso foi solicitada pelos filhos do ex-presidente. Paulo Henrique, Luciana e Beatriz querem esclarecer como Wesley teve acesso à residência e publicou os vídeos que mostram o pai em condição de vulnerabilidade.

Além da apuração policial, os familiares solicitaram medidas contra os perfis do influenciador nas redes sociais e a retirada das imagens. Também manifestaram preocupação com a segurança e a privacidade do ex-presidente.

De acordo com a Folha de S.Paulo, os filhos de FHC instalaram câmeras no apartamento e reforçaram a vigilância sobre as pessoas que circulam pelo imóvel.

FHC tem Alzheimer em estágio avançado

Fernando Henrique Cardoso, que presidiu o Brasil entre 1995 e 2002, tem 95 anos e foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, doença neurodegenerativa que compromete progressivamente a memória e outras funções cognitivas.

O ex-presidente está acamado e recebe cuidados permanentes de profissionais. A condição de saúde e a exposição de sua intimidade são pontos centrais da investigação.

Em abril deste ano, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de interdição apresentado pelos três filhos de FHC. A medida está relacionada à progressão da doença e à necessidade de representação legal do ex-presidente.





O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, a apreensão dos aparelhos e a condução dos envolvidos para depoimento não representam uma condenação ou confirmação de responsabilidade criminal.