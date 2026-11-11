EPR Paraná Modelo free flow será usado nos novos pontos de pedágio da PR-323 e da BR-272, sem parada em cabines

O governo federal passou a enviar as notificações oficiais para alertar motoristas que possuem pendências nos pagamentos de pedágio eletrônico (free flow). Os avisos estão sendo enviados desde esta terça-feira (10).

O Ministério dos Transportes afirmou que as mensagens serão encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp dos usuários cadastrados.

Os motoristas que possuem débitos em sistemas de pedágio eletrônico têm até a próxima segunda-feira (16) para regularizar as passagens realizadas durante o período de transição estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O órgão havia suspendido temporariamente as autuações para permitir a quitação dos débitos. Após o período, a partir de terça-feira (17), as tarifas não pagas dentro do prazo irão resultar em autuação.

Sendo assim, as regras nacionais de cobrança e fiscalização voltam a ser aplicadas integralmente.

Como consultar e pagar os débitos?

Desde 24 de agosto, o aplicativo CNH do Brasil permite consultar passagens registradas nos sistemas de pedágio eletrônico de todo o país. A ferramenta identifica a concessionária responsável e direciona o motorista ao canal adequado para realizar o pagamento.

Apesar de reunir as informações, o aplicativo não processa diretamente a quitação das tarifas.

Para os trechos administrados por algumas concessionárias, a regularização deve ser feita pelo site Pedágio Digital, que também disponibiliza consulta e pagamento de débitos.

A plataforma reúne informações de diferentes concessionárias, incluindo Motiva, EcoRodovias, Concessionária Novo Litoral (CNL) e Concessionária Tamoios.

O que é o Free Flow?

O Free Flow pode ser chamado também de “pedágio eletrônico em livre passagem”. O modelo de cobrança elimina praças físicas e cancelas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explica que os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica.

Para os usuários que não possuem tags, o sistema identifica a placa do carro e o motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento.

Caso ele não seja feito, é gerada uma multa e considerada a inadimplência.

O não pagamento ainda configura evasão, resultando em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Ainda de acordo com a ANTT, o modelo busca mais fluidez, segurança viária, redução de emissões e modernização do sistema de concessões.



