Reprodução Homem que filmou FHC em situação de vulnerabilidade é indiciado após depor

O influenciador digital Wesley Oliveira e o companheiro, Lessandro Gonçalves, foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo após a divulgação de vídeos gravados no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos. As imagens mostram o político em uma situação de vulnerabilidade, além de cômodos e objetos pessoais da residência.

Os dois prestaram depoimento nesta quarta-feira (11) no 4º Distrito Policial (DP), na Consolação, região central da capital paulista. Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados e recolheram dois celulares. Após serem ouvidos, eles foram liberados. A investigação continua.

O indiciamento envolve suspeitas de difamação e discriminação contra pessoa idosa. A Justiça também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de que os investigados se aproximem a menos de 200 metros da residência de FHC ou divulguem imagens e informações sobre a saúde, os tratamentos e a intimidade do ex-presidente.

As publicações devem ser retiradas das redes sociais em até 24 horas. O descumprimento das determinações pode resultar em multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 200 mil para cada investigado.

O que Wesley disse após prestar depoimento

Ao deixar a delegacia, Wesley afirmou que se arrependeu da divulgação dos vídeos, mas negou ter cometido crime. A declaração representa uma mudança em relação ao posicionamento que havia apresentado anteriormente, quando disse que não se arrependia da gravação.

“Eu me arrependo, sim, pela repercussão que está tendo. Muita gente não entendeu que não houve maldade, não houve intenção vexatória”, afirmou o influenciador em entrevista aos jornalistas que estavam na porta da delegacia.





Ele voltou a sustentar que tinha autorização de Patrícia Kundrát, mulher de FHC, para fazer as gravações no apartamento. Questionado se a permissão incluía filmar o ex-presidente e publicar o conteúdo, respondeu: “Completa, tudo, eu poderia fazer tudo”.

Wesley também reconheceu que pretendia utilizar as imagens como conteúdo para suas redes sociais. Segundo ele, uma das motivações era mostrar ao público a experiência de estar na casa de uma figura histórica da política brasileira.

O influenciador ainda justificou a gravação como uma tentativa de combater a invisibilidade de pessoas com demência. Ele contou que o sogro teve a doença e enfrentou situações de constrangimento em encontros familiares.

“Não devemos esconder os nossos doentes. Não é porque uma pessoa está com um diagnóstico que ela deve ser invisibilizada, que ela deve ser escondida”, declarou.

Ao final da entrevista, Wesley pediu desculpas aos familiares do ex-presidente, caso tenham se sentido ofendidos com a publicação. Ele, no entanto, manteve a versão de que tinha autorização para gravar.

Mulher de FHC contesta versão do influenciador

A autorização alegada por Wesley é um dos pontos de divergência no caso. Patrícia Kundrát admitiu que permitiu a entrada do influenciador e de seu companheiro no apartamento, mas afirmou à polícia que não autorizou a gravação nem a divulgação das imagens.

Em boletim de ocorrência, ela relatou que tomou conhecimento de uma publicação em que o marido aparecia em situação de vulnerabilidade, considerando que o estado de saúde dele exigia cuidados e proteção à intimidade.

Wesley e Lessandro, por outro lado, afirmaram que Patrícia estava no imóvel durante parte das gravações e que teria permitido também a divulgação do material. A versão dos investigados contraria o relato apresentado pela mulher à polícia.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Lessandro afirmou aos investigadores que é amigo de longa data de Patrícia e que tinha livre acesso ao apartamento. Ele também teria confirmado que participou das filmagens.

O que aparecia nos vídeos de FHC

As gravações foram feitas no apartamento de Fernando Henrique Cardoso, no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Nos vídeos publicados nas redes sociais, Wesley percorre cômodos da residência, mostra móveis, objetos de decoração, fotografias da família e obras de arte.

Em uma das cenas, o ex-presidente aparece sentado, sem reagir à filmagem. FHC tem 95 anos e foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, doença neurodegenerativa que afeta progressivamente a memória e outras funções cognitivas.

A divulgação das imagens provocou reação dos familiares. Os três filhos do ex-presidente — Paulo Henrique, Luciana e Beatriz — pediram providências judiciais para impedir a circulação do conteúdo e solicitaram a apreensão de dispositivos que pudessem armazenar os registros.

Em abril, a Justiça já havia aceitado um pedido de interdição apresentado pelos filhos, medida relacionada à proteção de FHC diante do avanço da doença.





Quais crimes são investigados

Wesley foi enquadrado em dispositivos do Estatuto da Pessoa Idosa e do Código Penal.

Um deles é o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, que trata de discriminação contra pessoas idosas e prevê pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

Também foi citado o artigo 105 da mesma lei, que pune a exibição ou divulgação de imagens depreciativas ou injuriosas de pessoas idosas. A pena prevista é de um a três anos de detenção, além de multa.

O terceiro enquadramento é o artigo 139 do Código Penal, que define o crime de difamação e prevê detenção de três meses a um ano, além de multa.

A soma das penas máximas previstas para os três dispositivos pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa. Contudo, o indiciamento não significa condenação, já que a investigação ainda está em andamento, e a eventual responsabilização criminal depende das etapas seguintes do processo.