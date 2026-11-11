Reprodução Influenciador grava FHC acamado e caso é investigado pela Polícia Civil

O influenciador Wesley Oliveira afirmou que não se arrepende de ter gravado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso , de 95 anos, em situação de vulnerabilidade dentro do apartamento onde mora, em São Paulo. Em entrevista ao apresentador Geraldo Luís, publicada no YouTube, ele voltou a defender a divulgação das imagens e declarou que faria tudo novamente.

“Não me arrependo e faria de novo. Vou explicar o porquê: não houve e não há crime. Ele foi mostrado de uma maneira totalmente respeitosa”, disse Wesley durante a conversa.

O episódio provocou repercussão nas redes sociais e levou a família do ex-presidente a procurar as autoridades. FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado e aparece nas gravações em uma condição de saúde delicada.

A principal divergência envolve a autorização para produzir e divulgar o conteúdo. Wesley sustenta que Patrícia Kundrat Brasil, esposa do ex-presidente, sabia das gravações e permitiu a publicação. Ela, por outro lado, afirmou à polícia que autorizou a entrada do influenciador no imóvel, mas não a filmagem nem a divulgação das imagens.

Influenciador afirma que esposa de FHC autorizou gravações

Durante a entrevista a Geraldo Luís, Wesley afirmou que conhecia o casal e já havia frequentado o apartamento outras vezes. Segundo ele, a aproximação aconteceu por meio de seu marido, Lessandro Gonçalves, que seria amigo de Patrícia há mais de 30 anos e de Fernando Henrique Cardoso há pelo menos dez.

O influenciador disse que esteve no imóvel em diferentes ocasiões e que, nas visitas anteriores, não havia feito gravações. Desta vez, segundo sua versão, Patrícia sabia que ele registraria imagens da residência e do ex-presidente.

“A Patrícia sabia que estava sendo gravada, ela sabia que nós filmaríamos. Foram três dias de gravação. Eu falei para ela que filmaria dentro do apartamento e também pedi autorização. Ela sabe do meu canal na internet, ela sabia, presenciou e autorizou”, afirmou.

Wesley também declarou que Patrícia teria assistido ao vídeo com ele antes da publicação. Segundo o influenciador, ela sabia que o material seria divulgado, mas não imaginava que a repercussão seria tão grande.

Ele ainda comentou o boletim de ocorrência registrado pela mulher do ex-presidente. Na avaliação de Wesley, Patrícia fez o registro por causa da pressão da família.

“Ela registrou um boletim de ocorrência justamente pela família, ela tem que ficar ao lado da família. Ela registrou o que aconteceu, mas só não falou a verdade: que tinha autorizado”, declarou.

O que Wesley diz sobre a exposição de FHC

Ao justificar a publicação, o influenciador argumentou que uma pessoa com Alzheimer ou demência não deve ser afastada da convivência social por causa da doença.

“O idoso, mesmo em estado de demência, tem o direito de conviver em sociedade e aparecer como qualquer outra pessoa”, afirmou.

Wesley também disse que respeita Fernando Henrique Cardoso e que tinha consciência de que a gravação poderia alcançar grande repercussão por se tratar de um ex-presidente da República.

“Eu tinha noção. É, inclusive, uma pessoa que eu respeito muito. Como jornalista e criador de conteúdo, eu sabia que estava no apartamento do ex-presidente e que a matéria repercutiria muito”, afirmou.

O influenciador já havia apresentado justificativa semelhante nas redes sociais, quando classificou o material como um “registro histórico”. Ele também sustentou que as imagens mostrariam que FHC estava recebendo cuidados.

Esposa de FHC contesta versão e registra boletim de ocorrência

A versão apresentada por Wesley é diferente do relato feito por Patrícia Kundrat Brasil à Polícia Civil. No boletim de ocorrência, ela afirmou que permitiu a entrada do influenciador no apartamento, mas não autorizou que ele gravasse o ex-presidente nem divulgasse as imagens.

Segundo o relato registrado pela mulher, Wesley teria aproveitado um momento de distração durante uma visita para fazer as filmagens. Ela também contestou a exposição de detalhes da residência e da condição de saúde de FHC.

O caso foi registrado inicialmente no 23º Distrito Policial, em Perdizes, e passou a ser investigado pelo 4º Distrito Policial, na Consolação. A apuração considera o Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê punições para determinadas condutas de humilhação, menosprezo e divulgação de imagens depreciativas ou injuriosas contra pessoas com mais de 60 anos.

Até o momento, a investigação não estabeleceu responsabilidade criminal do influenciador.

Filhos pedem investigação e busca e apreensão de equipamentos

Os três filhos de Fernando Henrique Cardoso — Paulo Henrique, Luciana e Beatriz — também reagiram à divulgação das imagens. A família procurou o Ministério Público de São Paulo e pediu a abertura de investigação criminal para apurar as circunstâncias da gravação e da publicação.

Além disso, os familiares solicitaram à Justiça a busca e apreensão do celular, do computador e de outros dispositivos eletrônicos de Wesley. Também pediram medidas para excluir os perfis do influenciador nas redes sociais.

O episódio levou a família a reforçar a segurança do apartamento, com instalação de câmeras e novos procedimentos de controle de acesso, segundo informações divulgadas pela imprensa.

FHC passou por um processo de interdição judicial em abril de 2026. Na ocasião, a Justiça nomeou o filho Paulo Henrique Cardoso como curador provisório para administrar questões patrimoniais do ex-presidente, diante do avanço da doença.





Conta de Wesley foi banida do TikTok

A repercussão também teve consequências para a presença digital de Wesley. A conta do influenciador utilizada para publicar o vídeo original foi banida pelo TikTok em 10 de novembro, segundo informações da CNN Brasil.

A gravação mostrava diferentes ambientes do apartamento, objetos pessoais e o ex-presidente em situação de vulnerabilidade. O conteúdo provocou críticas pela exposição da intimidade de uma pessoa idosa com Alzheimer em estágio avançado.

O caso também levantou discussões sobre os limites da autorização para registrar e divulgar imagens dentro de uma residência. Como o iG mostrou em reportagem anterior, especialistas em Direito ouvidos pelo portal explicaram que permitir a entrada de alguém em casa não significa, necessariamente, autorizar a gravação de todos os moradores ou a publicação do material.

A investigação policial deverá apurar as circunstâncias do episódio e considerar as versões apresentadas pelos envolvidos.