Divulgação / SES-MG Sarna humana

Chegou a 16 o total de municípios do Sul de Minas Gerais com casos confirmados de escabiose, doença infecciosa conhecida como sarna humana. Estima-se que cerca de 500 pessoas foram infectadas até o momento.



O que se sabe até agora



Nos últimos dias, as prefeituras de Itutinga, Ingaí, Santana da Vargem e Elói Mendes confirmaram casos de sarna humana, mas não informaram o número exato de pessoas infectadas.



Alfenas é a cidade com maior número de infectados. São mais 330 pessoas que foram contaminadas, o que equivale a 65% das ocorrências, sendo a maioria crianças de até cinco anos de idade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Alfenas, o surto foi controlado.

Cidades confirmadas



As cidades que tiveram casos confirmados até o momento foram: Alfenas, Andradas, Caldas, Campos Gerais, Elói Mendes, Ingaí, Itutinga, Lavras, Luminárias, Machado, Paraguaçu, Poços de Caldas, Santana da Vargem, São Lourenço, Turvolândia e Varginha.



Sarna humana



Segundo informações do Hospital Albert Einstein, a escabiose é uma doença de pele que provoca muita coceira, causada por um ácaro chamado Sarcoptes scabiei transmitido pelo contato com a pele ou com tecidos contaminados.



O principal sintoma é a coceira entre os dedos das mãos, punhos, axilas, auréolas e genitais, principalmente durante a noite.

Prevenção



Evitar contato com pessoas e roupas contaminadas é o principal método de prevenção da doença. Limpar roupas, lençóis e toalhas que entraram em contato com a pessoa contaminada é essencial. Passar ferro nas roupas e guardá las em sacos fechados por alguns dias também podem ajudar a combater o ácaro quando há contaminação.



