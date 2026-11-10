Reprodução/Gov.br Estudo estima ciclos de formação a partir de 2028

Um estudo técnico desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima dobrar o número de policiais em atuação na corporação. Segundo o levantamento, de teor orçamentário, a medida seria necessária para que a PRF assuma as novas atribuições previstas na PEC da Segurança Pública (nº 18/2025) .

Isso aconteceria por meio de um novo concurso, com 13 mil vagas, que dependem da homologação da PEC para ser aprovado. Assim, o efetivo abarcaria as novas demandas que incluiriam o policiamento ostensivo em ferrovias e hidrovias federais, o apoio em calamidades públicas e a proteção de bens, serviços e instalações federais.

O plano estudado prevê as novas posses distribuídas em nove ciclos de curso de formação, que começariam em 2028. A estimativa aponta para cerca de 4.571 posses por ano em 2028 e 2029, e 3.858 em 2030, totalizando os 13 mil postos.

Edital e concurso

A realização do concurso em 2027 ainda está condicionada à aprovação e promulgação da PEC , além da autorização oficial e da previsão de recursos no orçamento público. Até o momento, não há confirmação da seleção, nem publicação de edital.



Vagas

A proposta prevê a incorporação de 13 mil agentes à PRF, sendo que 6,3 mil atuarão nas novas atribuições da corporação e outros 6,7 mil reforçarão a fiscalização nas estradas federais.



Entre os profissionais destinados às novas frentes, 3.860 atuarão em delegacias multimodais, 980 em bases fluviais, 60 em unidades aéreas, 1.000 em equipes de pronto emprego e 400 nos setores de inteligência.

Impacto financeiro

Segundo estudo, a ampliação impactaria R$ 7,30 bilhões entre 2027 e 2029 e, para 2030, R$ 4,07 bilhões. Isso inclui despesas do concurso, cursos de formação, remuneração dos novos policiais, equipamentos, viaturas, bases fluviais e aéreas, tecnologia, inteligência e aviação operacional.











