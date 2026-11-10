Reprodução/PRF PRF apreende mais de 100 iPhones econdidos em veículo no Paraná

Quatro pessoas foram detidas após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar mais de 100 iPhones escondidos em um compartimento secreto no painel de um carro. O caso foi registrado em Guarapuava, no interior do Paraná.

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina e a equipe abordou um carro ocupado por quatro pessoas.

Após a abordagem, os agentes desconfiaram das respostas contraditórias feitas pelos ocupantes sobre o destino e o motivo da viagem.

Com a suspeita, os policiais aprofundaram as buscas no interior do veículo e desmontaram a estrutura do painel. No local, eles localizaram dezenas de pacotes com celulares embalados e ocultados na lataria. Veja o vídeo:

Nas imagens é possível ver um agente retirando os aparelhos do interior do veículo. Ao todo, 108 iPhones foram encontrados. Os aparelhos foram importados ilegalmente.

Os quatro ocupantes, o veículo e toda a carga de aparelhos foram encaminhados à Polícia Judiciária de Guarapuava. O caso foi registrado na última sexta-feira (6).

Os suspeitos vão responder pelo crime de descaminho e as mercadorias passarão pelos procedimentos legais cabíveis, conforme informou a PRF.

Contrabando e descaminho

Diferente do crime de contrabando, o descaminho é quando você tenta importar ou exportar mercadorias lícitas sem pagar os devidos tributos. Segundo o artigo 334 do Código Penal, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão.

Sendo assim, não importa qual é o produto transportado, mas sim o ato de evitar o pagamento correto dos tributos. Como os produtos são permitidos legalmente, sem pagar os tributos obrigatórios, é configurada fraude fiscal.

Já o contrabando é quando alguém entra ou sai do país trazendo produtos cuja venda é proibida por lei. Como drogas, armas, produtos falsificados ou medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



