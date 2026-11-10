REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Agentes da Polícia Federal ao lado de uma viatura, durante a operação.

Sete mulheres foram resgatadas de uma casa de shows em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, onde eram impedidas de sair por causa de dívidas. Segundo a Polícia Federal (PF), as vítimas estavam em situação de exploração sexual e foram encontradas em condições análogas à escravidão. O resgate ocorreu na sexta-feira (06) e foi divulgado nesta segunda-feira (09).

A ação, batizada de Operação Penélope, reuniu agentes da PF, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e auditores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As mulheres receberam acolhimento e assistência após serem retiradas do estabelecimento.

A investigação aponta que as vítimas eram submetidas a aliciamento, coação moral e endividamento para permanecer no local. Os auditores fiscais classificaram as condições encontradas como trabalho análogo à escravidão, diante das restrições impostas à liberdade das mulheres.

A Polícia Federal não divulgou as idades das vítimas, os valores das dívidas nem há quanto tempo elas estavam no estabelecimento.

Dona do estabelecimento não foi encontrada

A proprietária da casa de shows não estava no local durante a fiscalização. Segundo a PF, ela poderá responder por redução à condição análoga à de escravo, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual e manutenção de casa de prostituição.

A corporação não informou se houve pedido de prisão ou se outras pessoas são investigadas.

Em setembro, o iG mostrou que 479 trabalhadores haviam sido resgatados de condições análogas à escravidão em uma fiscalização nacional. No mês anterior, um homem foi preso em São Paulo por suspeita de manter 12 pessoas em situação semelhante.

No caso de Novo Progresso, a PF ainda não esclareceu como as mulheres chegaram à casa de shows, quem controlava as dívidas e se havia outras pessoas envolvidas na exploração.