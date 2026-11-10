O pescador Maicon Bianchi, de 47 anos, igualou o recorde de Igor Amaral na categoria Goiano Absoluto Masculino da BGFA com um tucunaré-azul de 66 centímetros fisgado na Represa Alagado Rio Verdinho, em Itarumã.
A captura aconteceu no dia 21 de setembro. Segundo ele, o peixe estava no pé de uma árvore submersa quando a isca foi arremessada. Depois de uma briga intensa, o tucunaré se rendeu.
Sua esposa, Emanuella Rosa Borges, de 27 anos, também entrou para o hall da fama recentemente. Em 13 de setembro, ela estava acompanhada de Maicon quando pescou um tucunaré híbrido de 63 centímetros no Lago Manso, em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.
Tucunaré-azul
Nativo da bacia do Rio Tocantins-Araguaia, o tucunaré-azul é famoso principalmente pela cor vibrante das suas nadadeiras.
Outras características significativas são a boca grande e a visão apurada durante o dia.
A espécie costuma medir de 30 a 45 centímetros de comprimento e pesar até 1,5 quilo.