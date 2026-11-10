Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Convocação da Seleção Brasileira Feminina, audiência de conciliação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o fim da escala 6x1, sorteio de R$ 26,3 milhões, redução da maioridade penal volta à Câmara, 3,1 milhões de vales do Gás do Povo estão entre os destaques desta terça-feira (10).



Seleção Feminina é convocada para amistosos no Japão

Nesta terça-feira, às 15h, o técnico Arthur Elias realizará a convocação da Seleção Brasileira Feminina para dois amistosos contra o Japão, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, respectivamente.

O evento será transmitido pela CBF TV no Youtube.

STF faz audiência de conciliação sobre o fim da escala 6x1

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza uma audiência de conciliação sobre o fim da escala 6x1, nesta terça-feira, às 14h.

A oitiva busca meios para implementação da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

Entre os órgão participantes estão confederações empresariais, centrais sindicais, a Advocacia Geral da União (AGU), a Procuradoria Geral da República (PGR e advocacias da Câmara e do Senado.

Timemania acumula e prêmio vai a R$ 26,3 milhões

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas no concurso 2465 da Timemania, neste domingo (8). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 25,8 milhões para R$ 26,3 milhões.

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira, às 20h. As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer casa lotérica ou pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Maioridade penal volta a ser debatida na Câmara

A Câmara dos Deputados volta a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal para 16 anos.

Na última quarta-feira (4), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) retirou o tema de pauta após Hugo Motta (Republicanos-PB) ter solicitado que a Casa aguardasse a decisão dos parlamentares.

Gás do Povo libera 3,1 milhões de vales nesta terça

O Governo Federal vai liberar 3,1 milhões de vales para recarga gratuita do Gás do Povo nesta terça-feira.

Desse total, 380,5 mil serão destinados para ingressantes no programa. Os outros 2,7 milhões atenderão famílias que já são beneficiárias.



