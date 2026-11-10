Rosinei Coutinho/STF Ministro André Mendonça

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), assumiu a relatoria da investigação sobre o vazamento e a venda de dados sigilosos de integrantes da Corte, familiares e outras autoridades. O procedimento, que estava sob responsabilidade de Alexandre de Moraes, foi redistribuído em 29 de outubro e continuará em andamento, apesar do encerramento do inquérito das fake news.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo UOL. A mudança ganhou destaque após o presidente do STF, Edson Fachin, determinar o arquivamento do inquérito das fake news nesta segunda-feira (09). A decisão encerrou a investigação principal, aberta em 2019, mas preservou os procedimentos derivados que ainda dependem de apuração.

Mendonça foi escolhido por sorteio para conduzir a Operação Exfil, que investiga acessos indevidos a sistemas da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo a Polícia Federal (PF), o esquema teria atingido aproximadamente 1,8 mil contribuintes, incluindo o ministro Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e familiares de Alexandre de Moraes. Também foram identificadas informações relacionadas a pessoas próximas de integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU), parlamentares e dirigentes de agências reguladoras.

Empresário é suspeito de vender informações por R$ 4.500

O principal investigado é o empresário Marcelo Conde, suspeito de comercializar declarações fiscais obtidas irregularmente.

De acordo com a investigação, Conde recebia listas de CPFs e cobrava R$ 4.500, pagos em dinheiro, para fornecer os documentos solicitados.

Em 1º de abril, Moraes determinou a prisão preventiva do empresário e autorizou buscas em seis endereços relacionados a ele. A Polícia Federal também procurou aparelhos eletrônicos e registros de mensagens que pudessem esclarecer a extensão do esquema.

A investigação foi aberta em dezembro de 2025, após a identificação de possíveis acessos não autorizados a informações protegidas por sigilo fiscal.

Os investigadores analisaram registros de consultas aos sistemas públicos para rastrear a origem dos vazamentos e identificar outras pessoas que poderiam ter participado da obtenção ou comercialização dos dados.

Arquivamento não encerra apurações relacionadas

A Operação Exfil estava vinculada ao inquérito das fake news porque Moraes conduzia a investigação original. Fachin assumiu a análise dos procedimentos relacionados em setembro e determinou a redistribuição de parte deles.

O presidente do STF informou que mais de uma centena de procedimentos derivados da investigação principal precisará de análise individual. O iG já havia explicado por que o encerramento do inquérito não significa o fim das investigações abertas a partir dele.

A apuração conduzida agora por Mendonça é distinta da Operação Compliance Zero, relacionada às suspeitas de irregularidades no Banco Master. Essa investigação também apurou um episódio de vazamento de informações envolvendo o contrato do escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, com o banco.

Com a redistribuição, caberá a Mendonça analisar os pedidos pendentes e decidir sobre os próximos procedimentos da Operação Exfil.