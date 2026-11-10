Reprodução Pilares e trecho do tabuleiro da Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou, que vai ligar Haiyan a Cixi, no leste da China, com 29,2 quilômetros sobre o mar

A Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou, que vai ligar Haiyan a Cixi, no leste da China, entrou na fase final, com mais de 90% das obras concluídas.

Projetada para receber trens capazes de atingir 350 km/h, a estrutura de 29,2 quilômetros é formada por três pontes estaiadas sobre os canais de navegação, com trechos de acesso em mar aberto e áreas rasas.

Reprodução Obras da Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou ao entardecer

O maior desafio é que todo esse trabalho é feito em um dos ambientes mais difíceis do mundo. Com as marés fortes, correntes intensas e ventos frequentes, sobram menos de 200 dias por ano para realizar a construção.

Além disso, há necessidade de uma precisão milimétrica, já que a alta velocidade pode causar deformações.

Avanço

Em outubro, as equipes realizaram a junção das vigas de aço de duas das três pontes: a do canal sul, no dia 17, e a do canal norte, no dia 20.

Reprodução Montagem das vigas de aço de uma das pontes estaiadas da Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou, no leste da China

Segundo as empresas responsáveis, essa etapa exigiu trabalhos de soldagem de alta precisão para garantir o alinhamento dos segmentos.

O que falta

Os próximos passos das pontes do canal sul e norte, agora, envolvem o acabamento do tabuleiro e a instalação dos trilhos.

Já a ponte do canal central, a maior das três, está na fase de montagem das vigas de aço e tem junção prevista para o fim de novembro.

Quando pronta, a ligação vai permitir cruzar a Baía de Hangzhou em aproximadamente 10 minutos.



