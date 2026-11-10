A Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou, que vai ligar Haiyan a Cixi, no leste da China, entrou na fase final, com mais de 90% das obras concluídas.
Projetada para receber trens capazes de atingir 350 km/h, a estrutura de 29,2 quilômetros é formada por três pontes estaiadas sobre os canais de navegação, com trechos de acesso em mar aberto e áreas rasas.
O maior desafio é que todo esse trabalho é feito em um dos ambientes mais difíceis do mundo. Com as marés fortes, correntes intensas e ventos frequentes, sobram menos de 200 dias por ano para realizar a construção.
Além disso, há necessidade de uma precisão milimétrica, já que a alta velocidade pode causar deformações.
Avanço
Em outubro, as equipes realizaram a junção das vigas de aço de duas das três pontes: a do canal sul, no dia 17, e a do canal norte, no dia 20.
Segundo as empresas responsáveis, essa etapa exigiu trabalhos de soldagem de alta precisão para garantir o alinhamento dos segmentos.
O que falta
Os próximos passos das pontes do canal sul e norte, agora, envolvem o acabamento do tabuleiro e a instalação dos trilhos.
Já a ponte do canal central, a maior das três, está na fase de montagem das vigas de aço e tem junção prevista para o fim de novembro.
Quando pronta, a ligação vai permitir cruzar a Baía de Hangzhou em aproximadamente 10 minutos.