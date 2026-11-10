Reprodução/ Redes Sociais Cofre de Santiago Peña

Autoridades policiais e fiscais do Paraguai conseguiram abrir o cofre secreto instalado na mansão de férias do ex-presidente Santiago Peña , em San Bernardino. O compartimento de segurança, descoberto durante uma operação de busca e apreensão, estava completamente vazio, sem dinheiro, documentos ou objetos de valor.

A abertura ocorreu nesta terça-feira (10), depois que a defesa do ex-mandatário informou aos investigadores onde estava a chave necessária para acessar o espaço. Com isso, não foi preciso recorrer a métodos mais extremos, como o uso de explosivos, que chegaram a ser considerados pelas autoridades.

A existência do compartimento havia sido descoberta no domingo (8), durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Nacional na propriedade. Escondida atrás de uma parede falsa, a estrutura contava com portas blindadas e mecanismos de segurança, incluindo tecnologia de reconhecimento biométrico.

Na segunda-feira (9), os investigadores avaliaram alternativas para conseguir ultrapassar a segunda barreira de proteção. Entre as possibilidades discutidas estavam uma detonação controlada e o uso de reconhecimento da íris de familiares do ex-presidente.

Reprodução/ Redes Sociais Sala secreta encontrada na mansão de Santiago Peña estava vazia





Residência foi financiada pelo Ueno Bank

A mansão está no centro das investigações sobre o caso Ueno Bank em função dos empréstimos utilizados para financiar a construção do imóvel. Avaliada em quase US$ 2 milhões, a residência teve custo estimado em 7,7 bilhões de guaranis.

Em 13 de maio de 2024, o então presidente teria contratado dois empréstimos simultâneos junto ao Ueno Bank, ambos no valor de G. 3,548 bilhões. As parcelas mensais dos financiamentos somavam G. 239 milhões, aproximadamente seis vezes o salário oficial de Peña, de G. 37,9 milhões.

O Ministério Público investiga a compatibilidade entre os rendimentos declarados pelo ex-presidente, seu patrimônio e os compromissos financeiros assumidos com a instituição.

Após as diligências, a propriedade foi formalmente transferida à Secretaria Nacional de Administração de Bens Apreendidos e Comissados (SENABICO), órgão responsável pela administração de bens apreendidos e confiscados.







