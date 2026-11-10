Reprodução/Governo do Paraguai Santiago Peña, presidente do Paraguai

Treze familiares e parentes políticos do ex-presidente do Paraguai Santiago Peña recorreram à Justiça para impedir que o Ministério da Economia e Finanças (MEF) divulgasse informações sobre suas participações em empresas e sociedades. O pedido de amparo constitucional foi apresentado em outubro de 2025 e concedido em novembro do mesmo ano. No entanto, parte dos dados já havia sido publicada pelo próprio governo em resposta a outra solicitação de acesso à informação pública.

A decisão judicial determinou que o ministério não entregasse documentos considerados reservados dos requerentes sem autorização judicial expressa. A medida beneficiou a então primeira-dama Leticia Ocampos, pais, irmãos, filho, nora e outros parentes do ex-presidente.

O caso voltou a ganhar repercussão em novembro de 2026, após a crise do Ueno Bank e o avanço das investigações envolvendo empresas relacionadas ao grupo empresarial da instituição financeira. Segundo o advogado Ezequiel Santagada, os registros societários podem ajudar o Ministério Público a identificar pessoas e companhias que tenham relação com os fatos investigados.





Pedido buscava informações sobre empresas da família

A ação judicial foi apresentada em 30 de outubro de 2025 pela advogada Jazmín Garcete Cantero, em nome de 13 familiares de Peña e de sua esposa. O processo foi motivado por uma solicitação feita em 7 de setembro daquele ano pelo comunicador Hugo Javier Portillo ao Ministério da Economia.

Portillo pediu uma relação de todas as empresas e sociedades registradas nas quais os familiares do então presidente aparecessem como acionistas, sócios fundadores, integrantes de diretorias, administradores, representantes legais, procuradores ou proprietários.

Entre os beneficiados pelo amparo estavam Leticia Ocampos, seus pais Carlos Antonio Ocampos Zelada e María Teresa Villate Garcete, além dos irmãos da então primeira-dama. A lista também incluía os pais de Peña, seus irmãos, o filho Gonzalo Peña Ocampos e a nora Serenella Argaña Scavone.

Em 5 de novembro de 2025, o juiz Diego Alejandro Torres concedeu o amparo constitucional. Na decisão, o magistrado considerou que as informações solicitadas estavam armazenadas no Registro Administrativo de Pessoas e Estruturas Jurídicas e no Registro de Beneficiários Finais, cujo acesso é regulamentado pela Lei nº 6.446/2019.

Segundo o entendimento apresentado pelo juízo, esses dados não poderiam ser considerados informações tipicamente públicas. A legislação prevê acesso por autoridades tributárias, administrativas e judiciais, entre outros órgãos habilitados, especialmente em investigações relacionadas à lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo.

Com isso, o MEF foi proibido de entregar documentos considerados reservados aos requerentes sem uma ordem judicial expressa. Mas apesar da decisão, o advogado Ezequiel Santagada afirmou que as informações solicitadas já haviam sido disponibilizadas pelo próprio Ministério da Economia antes da concessão do amparo.

Em publicação na rede social X, Santagada compartilhou uma planilha com registros de empresas vinculadas aos familiares de Peña e afirmou que o material havia sido divulgado em resposta a outro pedido de acesso à informação pública, feito dias antes da solicitação de Portillo.

O advogado também questionou a tentativa de restringir o acesso aos registros e afirmou que as informações poderiam ser utilizadas pelo Ministério Público para solicitar medidas cautelares envolvendo pessoas e empresas mencionadas nos documentos.

Segundo Santagada, a identificação dos vínculos societários poderia ajudar a esclarecer possíveis relações entre as companhias e os fatos investigados no caso do Ueno Bank. Ele mencionou, ainda, que algumas dessas sociedades teriam recebido empréstimos da instituição financeira.

El año pasado, después de que @HugoPortilloPY solicitara información sobre las personas jurídicas que tenían como socios o directivos a los parientes del preso Peña Palacios en el marco de la ley 5282 de acceso a la información pública, estos iniciaron una acción de amparo para impedir que se entregara esa información y un juez a la medida no tardó en "blindarlos". Esta gente evidentemente no se había enterado que esa información ya había sido divulgada por el @MEF_Paraguay en otra solicitud de acceso a la información realizada unos días antes y que estaba disponible en el portal de acceso a la información. Más allá de que este fue un mecanismo del uenismo en el poder para diluir la efectividad de esta herramienta fundamental de control ciudadano, hoy esta información podría servir para recordar al @MinPublicoPy que podrían solicitar medidas cautelares con relación a esas personas y sociedades hasta que se acredite que ellas y los bienes que poseen o que están a sus nombres no tienen relación alguna con los hechos punibles que se le imputan a Peña. Por algo ya no querían que se supiera sobre ellos y las firmas que controlaban. Ya vimos que algunas de esas sociedades recibieron "préstamos" de ueno. Una proveedora del Estado de propiedad del hermano habría cobrado miles de millones de guaraníes hace horas durante el desarrollo del juicio político. Parece que en la casita de Samber había una "caleta" oculta. Por ejemplo, ¿dónde está la mercadería de Muar? ¿Qué pasó con las cuentas de esta sociedad? Mientras no se haga nada, van a hacer desaparecer todo. La prosperidad de muchos de estos "emprendedores" coincide con la llegada al poder del ahora prevenido. Los minutos cuentan. Soliciten allanamientos, embargos, inhibiciones, prohibiciones de contratar. Usen los mecanismos de cooperación judicial para saber qué bienes tienen en el exterior Peña y los suyos y procedan a embargarlos. — Ezequiel Santagada (@EFSantagada) November 8, 2026





Registros podem ajudar em investigação sobre Ueno Bank

A discussão sobre os vínculos empresariais da família ganhou relevância após a crise do Ueno Bank, instituição que cresceu durante o governo de Santiago Peña e acabou submetida a um procedimento de resolução pelo Banco Central do Paraguai em novembro de 2026.

Peña foi acionista do grupo empresarial que integrava o banco até março de 2025. Durante seu governo, a instituição recebeu grandes volumes de recursos de entidades públicas , enquanto empresas relacionadas ao conglomerado empresarial conquistaram contratos com o Estado paraguaio.

O Ministério Público imputou o ex-presidente pelos supostos c rimes de lesão de confiança e administração em benefício próprio. Segundo a acusação, Peña teria interferido em operações relacionadas à aplicação, renovação e permanência de grandes quantias provenientes de entidades públicas e previdenciárias no Ueno Bank.

Nesse contexto, os registros empresariais divulgados pelo MEF podem contribuir para identificar as relações societárias e os possíveis beneficiários das empresas investigadas.