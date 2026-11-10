Kit de emergência
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Kit de emergência

Após uma publicação nas redes sociais gerar apreensão e boatos, a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) esclareceram que não existe nenhum alerta nacional de perigo, e nem orientação para estocar suprimentos em casa.

A recomendação de manter um kit básico com itens para até 72 horas é apenas uma medida preventiva padrão. O objetivo é instruir a população sobre como agir em situações de desastres de grande proporção, quando o socorro pode demorar a chegar devido a vias bloqueadas.  

Segundo o órgão, a orientação para que as famílias organizem um kit de emergência tem caráter preventivo e não está relacionada com alguma previsão meteorológica extrema ou de alguma interrupção generalizada nos serviços públicos e de abastecimento.

A orientação, ainda conforme o Ministério, faz parte das ações permanentes para situações de emergência.

O MIDR também explicou que o conteúdo já havia sido publicado anteriormente, nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril.

Após a grande repercussão, em outra publicação nas redes sociais, a Defesa Civil Nacional afirmou que os conteúdos de prevenção são publicados todos os dias e que os alertas saem sempre que necessário.

Veja:

Alertas são comuns em outros países

Recentemente,  países europeus como Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Noruega e França também orientaram os cidadãos a reservar itens essenciais em casa para se sustentar por até 72 horas.

Os avisos são ainda mais recorrentes por conta dos extremos climáticos que o planeta vem enfrentando.

Além disso, a falta de explicação para a razão para a publicação, somada com as  fortes chuvas que atingiram o país no último sábado (7), gerou ainda mais desespero para a população.

Tornados e microexplosões

O Brasil registrou  três tornados e três microexplosões atmosféricas em menos de uma semana, em uma sequência de temporais que provocou destruição em cidades de Santa Catarina e São Paulo.

Os fenômenos são caracterizados por ventos intensos e capazes de causar estragos em poucos minutos. Eles atingiram residências, derrubaram árvores e danificaram estruturas.

Os três tornados foram confirmados em Chapecó, Xanxerê e Rio Negrinho, em Santa Catarina, no dia 4 de novembro. No mesmo estado, foram registradas microexplosões em Fraiburgo, no dia 1º, e em Timbó Grande, no dia 4. Já no sábado (7), uma terceira microexplosão provocou estragos em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

Apesar de produzirem efeitos semelhantes, tornado e microexplosão são fenômenos diferentes. Enquanto o primeiro envolve uma coluna de ar em rotação que toca o solo, o segundo ocorre quando uma corrente de ar desce rapidamente de uma tempestade e se espalha ao atingir a superfície.


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