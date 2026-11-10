Reprodução Cratera vulcânica de 35 quilômetros que deu origem a águas medicinais e minerais raros no interior de Minas Gerais

Uma enorme estrutura vulcânica com cerca de 35 quilômetros de diâmetro está por trás de algumas das características mais conhecidas de uma cidade do Sul de Minas Gerais, como as águas termais, as fontes sulfurosas e a riqueza mineral. Formada há dezenas de milhões de anos, a estrutura geológica ajudou a moldar a paisagem e influenciou o desenvolvimento de um dos destinos turísticos mais tradicionais do estado.

Trata-se de Poços de Caldas, município que completou 154 anos de fundação na sexta-feira (6). Localizada próxima à divisa com São Paulo, a cidade ganhou projeção nacional graças às propriedades de suas águas minerais e sulfurosas, que atraíram visitantes interessados em tratamentos de saúde desde o século XIX.

A origem dessa riqueza está relacionada ao chamado Complexo Alcalino de Poços de Caldas, uma formação geológica com aproximadamente 30 a 35 quilômetros de diâmetro. A região passou por intensa atividade magmática e vulcânica há milhões de anos, processo que modificou o relevo e deixou marcas que ainda podem ser observadas na paisagem.

Como surgiu a gigante estrutura vulcânica

A formação geológica de Poços de Caldas está associada a um antigo episódio de atividade vulcânica. Durante esse período, o movimento de magma no interior da Terra provocou transformações profundas nas rochas e na superfície terrestre.

Parte do terreno sofreu abatimentos, processo que contribuiu para a formação de uma estrutura conhecida como caldeira vulcânica. Diferentemente de uma cratera convencional, uma caldeira pode surgir quando grandes volumes de magma são retirados de uma câmara subterrânea, fazendo com que parte do terreno acima dela desabe.

Com o passar de milhões de anos, a erosão modificou os contornos dessa formação. O resultado é uma paisagem cercada por serras e elevações, entre elas a Serra de São Domingos, um dos principais cartões-postais do município.

Apesar das características vulcânicas, não há atividade vulcânica atual conhecida na região. As estruturas observadas hoje são resultado de processos geológicos muito antigos.

Águas termais e minerais raros

O passado geológico também ajuda a explicar a presença das águas termais e sulfurosas que tornaram a cidade conhecida nacionalmente.

Essas águas circulam por fraturas e fissuras nas rochas subterrâneas, onde podem entrar em contato com diferentes minerais antes de alcançar a superfície. Nesse percurso, adquirem características químicas específicas, responsáveis pela composição mineral e pela presença de substâncias como compostos de enxofre.

As fontes sulfurosas tiveram papel importante na consolidação do turismo local. Durante décadas, visitantes procuraram o município em busca de banhos e tratamentos associados às propriedades dessas águas.

A formação geológica também está relacionada à riqueza mineral da região. Entre os recursos encontrados estão depósitos de bauxita, minério utilizado na produção de alumínio, além de ocorrências de urânio e elementos conhecidos como terras raras.

As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos utilizados na fabricação de tecnologias modernas, como equipamentos eletrônicos, motores de veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de comunicação.

Divulgação / Meteoric Resources Área de extração de "terras raras" na região da caldeira vulcânica de Poços de Caldas





Da visita de Dom Pedro II aos grandes nomes da política e da música

A fama das águas sulfurosas começou a atrair visitantes ainda no século XIX. Fundada em 6 de novembro de 1872, Poços de Caldas se desenvolveu em torno das fontes naturais, que já eram procuradas por pessoas interessadas em suas propriedades terapêuticas.

Um dos momentos importantes dessa trajetória ocorreu em 1886, quando Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina visitaram a região durante a inauguração de um ramal da Estrada de Ferro Mogiana. A chegada da ferrovia facilitou o deslocamento de visitantes e contribuiu para ampliar a projeção do município.

Nas décadas seguintes, a cidade passou a receber hotéis, balneários e cassinos, tornando-se um destino frequentado por personalidades da política e das artes brasileiras.

Entre os visitantes estavam os ex-presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, além de artistas como Carmen Miranda, Orlando Silva e Sílvio Caldas.

Getúlio Vargas, inclusive, chegou a contar com uma suíte especial no Palace Hotel, construção que se tornou um dos símbolos da fase de maior prestígio turístico da cidade.

Reprodução Palace Hotel em Poços de caldas





Patrimônio histórico e atrações naturais

Parte da história de Poços de Caldas permanece preservada em construções que marcaram o desenvolvimento do turismo local.

O Palace Hotel e as Thermas Antônio Carlos estão entre os principais exemplos desse patrimônio. Os edifícios ajudam a contar a trajetória de um município que transformou suas características naturais em uma importante atividade econômica.

Outro destaque é a Serra de São Domingos, que reúne paisagens naturais e atrações turísticas. O relevo da região também permite observar parte das características geológicas responsáveis pela formação do município.





Mais de 150 anos depois de sua fundação, Poços de Caldas continua associada às águas termais e sulfurosas que deram origem à sua fama. Contudo, a história da cidade começou muito antes da chegada dos primeiros visitantes, já que está ligada a uma transformação geológica ocorrida há dezenas de milhões de anos e que ainda influencia a paisagem e a riqueza mineral do Sul de Minas.