Reprodução Fileiras de cadeiras de madeira desgastadas voltadas para a tela, hoje reduzida à estrutura, no cinema abandonado no deserto do Sinai, no Egito

O sonho de ver um filme debaixo das estrelas acabou indo "areia abaixo". Localizado no Sinai, no Egito, o "Cinema do Fim do Mundo" foi construído no fim dos anos 1990, mas nunca foi inaugurado oficialmente.

Tudo começou com a ideia de um milionário francês chamado Diynn Eadel, que planejava erguer um cinema ao ar livre no meio do deserto. Com a ajuda de operários, ele instalou cerca de 700 cadeiras de madeira, uma tela, um gerador e uma cabine de projeção.

Reprodução Fileiras de cadeiras de madeira desgastadas pelo tempo no Cinema do Fim do Mundo

A estrutura, mesmo pronta, nunca foi utilizada. Além de ter sido construído longe das cidades, o cinema não foi autorizado a funcionar e esteve envolvido em disputas judiciais, segundo relatos.

Outros fatores mais técnicos, como um projetor danificado antes do dia da estreia, também teriam pesado para o fracasso.

O que restou do cinema

Durante anos, o “Cinema do Fim do Mundo” foi atração para milhares de turistas e fotógrafos, interessados na imensidão do local.

Com o tempo, o calor, o vento e as tempestades de areia degradaram as cadeiras e a tela, posteriormente alvos de roubos e vandalismo.

Em 2018, a visitação foi proibida por decisão do governo egípcio.







