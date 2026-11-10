Reprodução/Windy Frente fria perde força e chuvas avançam em boa parte do Brasil

As chuvas seguem atingindo boa parte do país nesta terça-feira (10). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).As instabilidades ficam concentradas em áreas do Norte, Centro-Oeste e do Nordeste. Mesmo assim, o calor segue intenso em áreas de Roraima, Amapá, parte do Pará e no litoral norte e leste do Nordeste.

Por outro lado, o frio perde força no Sul e Sudeste. Porém, ainda há possibilidade de geada na Serra Gaúcha e Catarinense.

Segundo o Inmet, um anticiclone pós-frontal associado à passagem da frente fria pelo litoral do Brasil segue influenciando as condições do tempo nas Regiões Sul e Sudeste, mantendo as temperaturas mais amenas.

O centro desse sistema vai se afastar em direção ao oceano Atlântico, o que vai favorecer a elevação gradual das temperaturas.

Veja a previsão por região:

Sul

A terça-feira (10) começa ensolarada, com poucas nuvens em quase toda a Região Sul. Segundo o Inmet, ainda existe a possibilidade de formação de geada na Serra Gaúcha e Catarinense.

Durante a tarde, há chance de chuvas isoladas em algumas áreas da região. Porém, o dia será de predomínio de frio e sol na maior parte do Sul.

Sudeste

No Sudeste, a previsão indica chuva apenas para algumas áreas e o tempo fica mais estável em boa parte da região.

Nesta terça-feira (10), as instabilidades devem ocorrer principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em São Paulo, as chances de chuva são menores, concentradas apenas no litoral paulista.

A temperatura fica amena em quase toda a região, por conta do anticiclone associado à passagem de uma frente fria. Sendo assim, o dia começa frio e as temperaturas não sobem tanto ao longo do dia.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue com fortes áreas de instabilidade nesta terça-feira (10). A previsão indica chuvas com trovoadas no Mato Grosso, parte de Goiás e, em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Nesses estados, ainda há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades do Inmet. Nas demais áreas da região, a previsão indica chuvas isoladas.

Ainda segundo o Inmet, em Brasília, as temperaturas ficam amenas e o tempo permanece abafado nas demais capitais.

Norte

Nesta terça-feira (10), as chuvas atuam em grande parte da Região Norte. De acordo com o Inmet, chove com trovoadas no Amazonas, em Roraima, no sul do Pará, e em todo o estado do Tocantins.

Dois avisos do Inmet seguem vigentes na região, sendo um de aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, válido para o norte do Amazonas e no sudoeste de Roraima.

O outro aviso também é amarelo de perigo potencial, mas esse para tempestades, válido para o sudeste do Pará e em Tocantins. A previsão ainda indica chuva isolada para outras partes da região.

Por outro lado, o calor intenso segue atingindo áreas de Roraima, do Amapá e do Pará, com máximas próximas dos 40° C em alguns pontos.

Nordeste

As chuvas atingem grande parte do Nordeste. A previsão indica chuva com trovoadas no Piauí, no centro e sul do Maranhão, e no oeste e noroeste da Bahia.

Há ainda a possibilidade de chuvas isoladas nas demais áreas do Maranhão, parte do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, outras áreas da Bahia, em Sergipe e Alagoas.

De acordo com o Inmet, não deve chover apenas na litoral do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas.

Ainda segundo o Inmet, nesta terça-feira (10), o calor vai ser intenso na região, com as temperaturas máximas na casa dos 35° C em alguns pontos.



