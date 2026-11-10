Reprodução Influenciador grava FHC acamado e caso é investigado pela Polícia Civil





A Polícia Civil de São Paulo investiga a gravação e a divulgação de imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) , de 95 anos, feitas dentro da residência dele pelo influenciador Wesley Oliveira. Nos vídeos publicados nas redes sociais, Wesley mostra cômodos do imóvel e registra o ex-presidente acamado, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado.

A publicação provocou questionamentos da família. Patrícia Kundrat Brasil, esposa de FHC, afirmou que tomou conhecimento das imagens e contestou a exposição do ex-presidente. Segundo a versão apresentada pela família, ela teria autorizado a entrada do influenciador na residência, mas não a gravação nem a divulgação do conteúdo. Wesley, por sua vez, sustenta que tinha autorização e afirma que pretendia preservar um registro histórico de Fernando Henrique Cardoso.

O caso foi inicialmente registrado no 23º Distrito Policial, em Perdizes, e depois encaminhado ao 4º Distrito Policial, na Consolação, responsável pela investigação. A apuração considera o Estatuto da Pessoa Idosa, legislação que prevê punições para quem divulga imagens depreciativas ou injuriosas de pessoas com mais de 60 anos.

Mas até que ponto um familiar pode autorizar a exposição da imagem de uma pessoa idosa que não consegue manifestar plenamente sua vontade? E quais consequências podem atingir quem divulga esse tipo de conteúdo?

Especialistas em Direito ouvidos pelo iG explicam os possíveis enquadramentos criminais, os limites do consentimento e as responsabilidades que podem surgir nas esferas penal e civil.

Quais crimes podem ser investigados no caso?

Um dos principais enquadramentos apontados pelos especialistas está no artigo 105 da Lei 10.741/2003, conhecida como Estatuto da Pessoa Idosa. O dispositivo criminaliza a exibição ou veiculação, por qualquer meio de comunicação, de informações ou imagens depreciativas ou injuriosas contra uma pessoa idosa.

A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa. Como a norma abrange diferentes meios de comunicação, a publicação de vídeos em redes sociais também pode ser considerada na análise da conduta.

Para o advogado constitucionalista e criminalista Adib Abdouni, esse é o enquadramento mais adequado ao episódio. Ele também considera possível investigar a aplicação do artigo 96, parágrafo 1º, do Estatuto, que pune quem desdenha, humilha ou menospreza uma pessoa idosa, por qualquer motivo. Nesse caso, a pena prevista é de reclusão de seis meses a um ano e multa.

Arquivo pessoal Adib Abdouni, advogado Constitucionalista e Criminalista





O advogado Luiz Lima também considera os dois dispositivos relevantes para a investigação. Segundo ele, o artigo 105 tem maior aderência ao episódio porque a conduta central envolve a divulgação de imagens nas redes sociais.

Entretanto, a avaliação sobre o possível caráter depreciativo do material dependerá das circunstâncias em que as imagens foram produzidas e apresentadas ao público.

Difamação e outros possíveis enquadramentos

A difamação, prevista no artigo 139 do Código Penal, também foi mencionada na discussão sobre o caso. O crime consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação e prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

Abdouni e Luiz Lima avaliam que esse enquadramento pode ser frágil. Para os especialistas, mostrar uma pessoa com uma doença não significa, por si só, atribuir a ela um fato ofensivo à reputação.

"A difamação, consignada no boletim, afigura-se frágil, porquanto exige a atribuição de fato ofensivo à reputação, e revelar uma moléstia não equivale a imputar um acontecimento", avalia Abdouni.

Luiz Lima ainda aponta uma possibilidade de investigação com base no artigo 88, parágrafo 2º, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). O dispositivo prevê punição para a prática de discriminação contra pessoa com deficiência por meio de comunicação social.

Contudo, o especialista ressalta que esse seria um enquadramento mais ousado, que dependeria da discussão sobre a condição de saúde de FHC e sua eventual caracterização como deficiência para os efeitos da lei.

Autorização para entrar na casa permite gravar e publicar?

A diferença entre permitir a entrada em uma residência, autorizar uma filmagem e consentir com a divulgação das imagens é um dos pontos centrais da discussão jurídica.

Os especialistas ouvidos pelo iG concordam que são atos distintos e que a autorização para um deles não significa, necessariamente, consentimento para os demais.

"São três atos jurídicos diferentes, e cada um exige consentimento próprio", afirma Luiz Lima.

Segundo ele, a permissão para entrar na residência afasta, em princípio, a possibilidade de caracterização de violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal. Já a gravação envolve direitos como imagem e intimidade, enquanto a publicação representa uma utilização autônoma do conteúdo.

Marcelo Robalinho, especialista em Direito da Personalidade e sócio do RA Law, explica que o direito à imagem é personalíssimo, ou seja, pertence à própria pessoa e não pode ser transferido livremente a terceiros.

"A permissão para adentrar à residência não se confunde com a gravação e divulgação de imagens de uma pessoa", afirma o advogado.

Arquivo pessoal Marcelo Robalinho, sócio do RA Law e especialista em Direito de Personalidade





Na avaliação de Robalinho, permitir que alguém entre em uma residência não significa ceder o direito de imagem de todos os moradores do imóvel.

Adib Abdouni reforça que as autorizações devem ser interpretadas de maneira restritiva. Segundo ele, quem permite uma entrada não está automaticamente autorizando uma filmagem, assim como consentir com o registro não significa concordar com sua publicação.

"Franquear a porta não significa liberar a câmera, assim como tolerar a filmagem não equivale a consentir na publicação", afirma.

O advogado também ressalta que a pessoa que reside no imóvel pode permitir o ingresso de visitantes, mas não tem, apenas por isso, poder para dispor da imagem de outro morador.

Quem poderia autorizar o uso da imagem de FHC?

A condição de saúde do ex-presidente acrescenta outra questão à discussão: quem poderia manifestar consentimento em nome de uma pessoa que, em razão de uma doença, pode não ter condições de expressar plenamente sua vontade?

Os especialistas destacam que o direito à imagem continua pertencendo ao próprio titular, mesmo quando ele está em situação de vulnerabilidade.

Robalinho explica que a participação de familiares ou de um curador judicialmente nomeado não representa uma autorização irrestrita. Essas pessoas devem atuar para proteger os interesses de quem está sob seus cuidados, respeitando os limites estabelecidos pela Constituição, pelo Código Civil e pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

"A autorização para o uso da imagem, seja por um familiar ou curador nomeado pelo juízo, não é um cheque em branco", afirma o advogado.

Luiz Lima vai além e aponta que a curatela não permite a disposição livre de direitos como privacidade e imagem. Ele cita o artigo 85, parágrafo 1º, da Lei Brasileira de Inclusão, segundo o qual a curatela afeta apenas atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial.

Na avaliação do especialista, nem mesmo a existência de um curador seria suficiente para legitimar uma exposição que viole a dignidade da pessoa.

Abdouni também considera que a curatela não permite autorizar qualquer tipo de divulgação. Segundo ele, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece limites para a representação de pessoas que não conseguem manifestar sua vontade, especialmente em questões relacionadas à esfera íntima.

O profissional destaca que o artigo 230 da Constituição Federal estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas e defender sua dignidade e bem-estar.

Quando a exposição pode ser considerada humilhação?

A divulgação de imagens de uma pessoa idosa em condição de vulnerabilidade não configura automaticamente um crime. Para que haja responsabilização criminal, é necessário analisar o conteúdo, o contexto e os elementos exigidos pela legislação.

No caso do artigo 105 do Estatuto da Pessoa Idosa, a investigação precisa verificar se as imagens tinham caráter depreciativo ou injurioso.

Marcelo Robalinho destaca que a legislação exige a comprovação de dolo específico, isto é, que o responsável pela divulgação tenha agido com a intenção de depreciar ou injuriar a pessoa retratada.

"Quem divulga a imagem deve fazê-lo com intenção depreciativa ou injuriosa", explica o advogado. Sem a comprovação desse elemento, segundo ele, a conduta pode não se enquadrar criminalmente no dispositivo, embora ainda possa gerar consequências na esfera civil.

Luiz Lima também considera importante avaliar elementos como a condição em que o ex-presidente aparece, a narração feita pelo influenciador, os comentários durante a gravação e a edição do vídeo.

O especialista cita como aspectos que podem ser examinados o fato de FHC estar acamado e sem reação aparente, a maneira como os ambientes da residência são apresentados e o comportamento de Wesley durante a gravação.

A defesa do influenciador, por sua vez, poderá sustentar que a intenção era fazer um registro histórico e demonstrar que o ex-presidente estava recebendo cuidados adequados.

Abdouni observa que a condição de saúde da vítima não impede, por si só, a aplicação do artigo 105. Para ele, a proteção legal à dignidade da pessoa idosa existe independentemente de sua capacidade de perceber ou compreender a exposição.

O advogado faz uma ressalva em relação ao artigo 96, que trata de humilhação, menosprezo e desdém. Segundo ele, há uma discussão jurídica sobre a necessidade de a vítima perceber a ofensa para que esse crime seja configurado.

Já o crime de constrangimento ilegal, previsto no Código Penal, teria aplicação mais difícil nesse contexto, de acordo com Abdouni, porque exige violência ou grave ameaça.





Quais são as possíveis consequências para o influenciador?

Se a investigação identificar elementos suficientes para sustentar a ocorrência de crime, Wesley poderá responder criminalmente pela divulgação das imagens, especialmente com base no artigo 105 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Também será necessário avaliar se houve uma ou mais condutas criminosas. Os especialistas apontam que a aplicação simultânea de diferentes dispositivos não significa, necessariamente, que as penas serão somadas.

Luiz Lima explica que, se uma única publicação apresentar características de mais de um crime, poderá haver discussão sobre concurso de crimes. No entanto, ele considera possível que o artigo 105 absorva o artigo 96, parágrafo 1º, por ser mais específico em relação à divulgação de imagens depreciativas.

Adib Abdouni também avalia que, caso os dois dispositivos sejam considerados, a tendência seria evitar uma soma automática das penas, diante da possibilidade de um crime absorver o outro ou de aplicação de regras específicas de concurso.

O advogado aponta ainda que, dependendo do enquadramento e das condições do investigado, podem existir alternativas processuais, como o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo, desde que preenchidos os requisitos legais.

Luiz Lima também menciona a possibilidade de aplicação de mecanismos processuais previstos na legislação, mas ressalta que é necessário observar as regras específicas de cada crime e o entendimento dos tribunais sobre os benefícios cabíveis.

Influenciador também pode ter que pagar indenização?

Além da investigação criminal, a divulgação das imagens pode gerar consequências na esfera civil. Isso significa que o responsável poderá ser obrigado a reparar eventuais danos causados à imagem, à privacidade e à dignidade do ex-presidente.

Robalinho afirma que a autorização de um familiar ou curador não elimina automaticamente a possibilidade de responsabilização. Mesmo quando existe consentimento para determinado uso, a forma de divulgação não pode violar o núcleo da dignidade da pessoa.

Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, também aponta a possibilidade de indenização por danos morais, independentemente da conclusão sobre a existência de crime.

Arquivo pessoal Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal





Para Pantaleão, a autorização para entrar em uma residência não representa permissão para expor a intimidade dos moradores. "Independentemente da configuração do crime, a exposição indevida também pode gerar responsabilidade civil, inclusive indenização por danos morais", afirma.

Abdouni acrescenta que a Justiça pode determinar a retirada do conteúdo das redes sociais e estabelecer multa em caso de descumprimento da ordem.

O advogado também menciona a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a indenização pela publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais independe da comprovação do prejuízo.

Para ele, a exposição de ambientes da residência, obras de arte, mobiliário e aspectos da rotina familiar também pode ampliar os riscos decorrentes da divulgação, ao revelar informações sobre a intimidade e a segurança dos moradores.

Assim, mesmo que a investigação não resulte em condenação criminal, ainda poderá haver responsabilização civil, desde que sejam reconhecidos os requisitos para a reparação dos danos.