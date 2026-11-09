Reprodução/Metsul Frente fria

A semana deve ser marcada por fortes contrastes no país, após a passagem de uma frente fria derrubar as temperaturas.

De acordo com os meteorologistas do Canal Rural, uma massa de ar polar garante tempo firme no Sul e um corredor de umidade vindo da Amazônia ganha força no Sudeste e Centro-Oeste.

Essa condição, associada a temperaturas baixas, deve favorecer a formação de geada em áreas mais elevadas da Região Sul.

Por outro lado, as instabilidades aumentam gradualmente até o Nordeste e em áreas da Região Norte.

Nesta segunda-feira (9), as instabilidades ficam concentradas em parte do Sudeste e avançam para o interior nordestino, especialmente na Bahia, Piauí e Maranhão.

Veja a previsão por região:

Sul

A semana começa com chances de geada em parte da Região Sul, em áreas mais ao sul do Paraná, no centro de Santa Catarina e nas serras do Rio Grande do Sul.

Além disso, uma massa de ar frio avança sobre a região e as temperaturas diminuem um pouco mais.

Mesmo assim, a semana começa ensolarada, com poucas nuvens em grande parte da região.

De acordo com o Canal Rural, uma intensa massa de ar polar continental, associada a um sistema de alta pressão, deve manter o tempo firme, sem chances de chuva no início desta semana.

Após o afastamento da frente fria em direção ao Sudeste, o sol predomina no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em grande parte do Paraná.

Sendo assim, a partir desta terça-feira (10), a temperatura volta a subir gradativamente. A semana ainda deve ser marcada por sol e chuvas passageiras.

Sudeste

No Sudeste, uma massa de ar frio avança sobre o interior da região, diminuindo as temperaturas e mantendo as condições de chuva.

Há a previsão de instabilidades para o leste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

O avanço do ar frio ainda desloca as áreas com chuva para o centro e norte de Minas Gerais e para o Espírito Santo. Nessas áreas, a previsão indica chuva com trovoadas.

Parte da região está sob aviso amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com o passar dos dias, as temperaturas voltam a subir, e a semana deve ser quente e úmida em todos os quatro estados da região, com chuvas somando acumulados entre 40 e 60 mm.

Centro-Oeste

A frente fria também avança para o Centro-Oeste e a previsão indica que as temperaturas devem diminuir na região.

Mesmo com o avanço do ar frio e seco, as chuvas ganham força e o tempo fica chuvoso, com trovoadas no Mato Grosso, no centro e norte de Goiás e no Distrito Federal. Nessas áreas, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

A condição está associada a um transporte de umidade amazônica com a organização de um corredor de umidade vindo do Sudeste.

A semana deve ser de poucas chuvas apenas no Mato Grosso do Sul, onde os acúmulos variam entre 10 e 15 mm. Já nos estados de Mato Grosso e Goiás, a semana chuvosa, com volume entre 50 e 70 mm de acumulados.

Norte

A semana começa com chuva e trovoadas em grande parte do Norte. A previsão indica que a instabilidade aumenta e o tempo fica chuvoso em grande parte do Amazonas e no sul do Tocantins, com trovoadas ao longo desta segunda-feira (9).

Também há chances de pancadas de chuva com trovoadas em parte de Rondônia, no sudoeste e sul do Pará e na região mais central do Tocantins.

A semana ainda deve ter mais chuvas volumosas em todos os estados da região, com acumulados na casa dos 40 a 60 mm, conforme informou os meteorologistas do Canal Rural.

Por outro lado, nesta segunda-feira (9), não deve chover em alguns pontos do Amapá e do Pará, incluindo as capitais Macapá e Belém.

Nesses pontos, o tempo quente e seco deve predominar. Além de não haver previsão de chuva, a temperatura máxima deve ficar na casa dos 40 ºC.

Nordeste

A semana deve ser mais úmida no Nordeste, com a passagem da frente fria e a entrada de ar frio trazendo as áreas de chuva.

Sendo assim, a semana começa com tempo fechado, chuva e trovoadas em boa parte da Bahia. Também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas no sul do Maranhão e do Piauí.

Nos próximos dias, a previsão indica chuva mais significativa para o oeste da Bahia, o centro-sul do Piauí e no centro-sul do Maranhão, com acumulados entre 20 e 25 mm.

Por outro lado, nas demais áreas, o tempo segue ensolarado, principalmente nos estados da faixa leste da região. Nestes pontos, predomina tempo firme e calor, com temperaturas próximas de 40 °C em alguns locais.



