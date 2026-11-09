Divulgação/PMMG Celulares recuperados pela PRF e a mala onde estavam escondidos, no porta-malas do veículo abordado na BR-381, em Bragança Paulista (SP)

Quatro pessoas foram detidas neste sábado (7), após serem flagradas com 18 celulares furtados durante um show da dupla Henrique e Juliano em Passos, Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os celulares estavam escondidos dentro de uma mala no porta-malas de um Volkswagen Tera, que seguia rumo a São Paulo.

A abordagem aconteceu no km 22 da BR-381, em Bragança Paulista. O motorista tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.

Quando questionados pelas autoridades, os quatro admitiram ter praticado os furtos ao longo do evento, realizado no Parque de Exposições de Passos.

Os celulares e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bragança Paulista.







