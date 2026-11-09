Reprodução Cofre foi encontrado em uma das casas de Santiago Peña

Uma operação do Ministério Público e da Polícia Nacional do Paraguai encontrou um compartimento secreto na residência de verão do ex-presidente Santiago Peña, em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção. O espaço estava escondido atrás de uma parede falsa e dava acesso a uma porta blindada com um sofisticado sistema de segurança. Os investigadores não conseguiram abrir a segunda porta durante a primeira etapa da operação.

A descoberta ocorreu no domingo (8), durante uma busca e apreensão relacionada à investigação sobre o colapso do Banco Ueno, instituição financeira envolvida em um escândalo que provocou uma crise política no Paraguai e culminou na destituição de Peña da Presidência.





O compartimento chamou a atenção dos investigadores pelas barreiras de segurança instaladas no acesso. Segundo informações divulgadas pelo jornal paraguaio ABC Color, a estrutura exige pelo menos quatro mecanismos de identificação: reconhecimento facial ou da íris, leitura de impressão digital, senha numérica e chaves especiais do tipo multilock.

Até a manhã desta segunda-feira (9), as autoridades ainda não haviam conseguido entrar no espaço. O conteúdo do compartimento permanece desconhecido, e não há confirmação sobre o que está guardado no local.

Como é o compartimento secreto encontrado na casa de Santiago Peña

As imagens divulgadas pela imprensa paraguaia mostram que o acesso ao compartimento estava disfarçado em uma das paredes da residência. Atrás do revestimento, os investigadores encontraram uma passagem que levava a uma segunda barreira de segurança.

Reprodução Polícia encontra compartimento secreto com porta blindada na casa de Santiago Peña, no Paraguai





A porta blindada possui diferentes mecanismos de autenticação, o que impede a abertura convencional. O sistema de reconhecimento biométrico — tecnologia que utiliza características físicas de uma pessoa para confirmar sua identidade — pode exigir a leitura do rosto, da íris ou das impressões digitais do usuário autorizado.

Além desses recursos, o equipamento conta com senha numérica e chaves especiais.

Segundo informações publicadas pela imprensa local, o sistema teria tecnologia de origem israelense, mas essa procedência ainda não foi confirmada oficialmente.

Os promotores conseguiram acessar a primeira parte da estrutura, mas não venceram a segunda barreira. Por isso, o compartimento ainda não foi inspecionado internamente.

A existência do espaço também levantou dúvidas sobre sua finalidade. Uma das hipóteses mencionadas pelo Ministério Público é que o local possa funcionar como uma sala de segurança, conhecida como quarto do pânico, que é um ambiente reforçado, projetado para proteger pessoas em situações de emergência ou invasão.

O que a polícia pretende fazer para abrir a porta?

As autoridades paraguaias continuaram avaliando alternativas para acessar o compartimento nesta segunda-feira (9).

De acordo com o jornal ABC Color, o promotor Christian Benítez afirmou que a equipe pretende solicitar auxílio de especialistas para identificar a maneira mais adequada de superar o sistema de segurança.

Entre as possibilidades mencionadas está uma detonação controlada, procedimento que utiliza explosivos de maneira planejada para romper uma estrutura específica. A alternativa ainda está em avaliação e não representa uma decisão definitiva das autoridades.

Os investigadores também discutiram a possibilidade de recorrer a pessoas que tenham acesso autorizado ao sistema, mas, até o momento, não há confirmação de que Santiago Peña ou familiares serão levados ao imóvel para tentar abrir a porta.

A preocupação é conseguir entrar sem comprometer eventuais provas que estejam guardadas no interior. Além disso, a estrutura exige cuidados técnicos, já que há uma piscina construída acima do compartimento, e a residência está localizada em uma área elevada.

A investigação deverá esclarecer o que existe no espaço, qual era sua finalidade e se o sistema de segurança tem alguma relação com os fatos apurados no caso Banco Ueno.

Por que a casa de Santiago Peña está sendo investigada?

A residência de verão de Santiago Peña fica na região de Ciervo Cuá, em San Bernardino, cidade turística localizada no departamento de Cordillera.

O imóvel entrou no centro das investigações porque sua construção está relacionada a empréstimos concedidos pelo Banco Ueno ao então presidente.

Segundo informações publicadas pelo ABC Color, a obra custou aproximadamente 7,7 bilhões de guaranis, o que equivale cerca de R$ 7 milhões. Em maio de 2024, quando já ocupava a Presidência do Paraguai, Peña recebeu dois empréstimos simultâneos da instituição, que somavam 3,548 bilhões de guaranis (R$ 3,13 milhões).

As parcelas mensais dos financiamentos chegavam a 239 milhões de guaranis (mais de R$ 220 mil), valor que, segundo os dados divulgados pela imprensa paraguaia, correspondia a aproximadamente seis vezes o salário presidencial.

A origem dos recursos e as condições em que os empréstimos foram concedidos passaram a ser investigadas pelo Ministério Público.

A apuração busca esclarecer possíveis irregularidades nas operações financeiras e se houve favorecimento envolvendo o banco e o então chefe do Executivo.

A investigação também examina suspeitas de que recursos de instituições públicas e fundos previdenciários tenham sido direcionados à instituição financeira por influência política.

A descoberta do compartimento secreto acrescenta uma nova frente às diligências na residência, mas não significa, por si só, que havia dinheiro, documentos ou objetos ilegais no local. Isso só poderá ser esclarecido depois que os investigadores conseguirem entrar e examinar o conteúdo.

O que aconteceu com o Banco Ueno

O Banco Ueno entrou em crise depois que o Banco Central do Paraguai identificou problemas financeiros na instituição e determinou uma intervenção.

A situação provocou dificuldades para clientes que mantinham dinheiro em contas e aplicações, além de atingir instituições públicas que tinham recursos depositados no banco.

A instituição tinha aproximadamente 3 milhões de clientes e era uma das principais plataformas financeiras digitais do Paraguai.

As investigações apontam suspeitas de irregularidades na administração da instituição, incluindo operações de crédito para empresas ligadas ao grupo controlador e possíveis manipulações de informações patrimoniais para dar credibilidade às atividades financeiras.

O caso ganhou dimensão política porque Peña foi acusado de conflito de interesses em razão de seus vínculos com o conglomerado empresarial Vázquez, responsável pelo banco.

O escândalo levou o Congresso paraguaio a aprovar sua destituição da Presidência em 6 de novembro. O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país.

Peña também passou a responder a uma investigação criminal. O Ministério Público apura suspeitas de lesão de confiança e administração em proveito próprio, relacionadas às operações financeiras e à utilização de recursos do banco.

O ex-presidente nega as acusações de irregularidades.





Quem é Santiago Peña e qual é sua situação atual?

Santiago Peña é economista e foi presidente do Paraguai. Ele chegou ao cargo em 2023, pelo Partido Colorado, e permaneceu na Presidência até novembro de 2026, quando foi destituído pelo Congresso em meio ao escândalo financeiro.

Após a saída do cargo, Peña foi detido e teve a prisão preventiva determinada pela Justiça paraguaia. Ele ficou sob custódia em uma unidade militar na capital, Assunção.

A investigação sobre o Banco Ueno também atingiu executivos da instituição e outras pessoas ligadas às operações financeiras.

A crise provocou uma das maiores turbulências políticas recentes do Paraguai, com manifestações de clientes prejudicados e cobranças por explicações sobre a relação entre o banco, o setor público e o governo.

Enquanto a apuração avança, a residência de San Bernardino permanece sob investigação. O acesso ao compartimento blindado poderá fornecer novos elementos para esclarecer a origem dos recursos utilizados na construção do imóvel e a eventual existência de provas relacionadas ao caso.