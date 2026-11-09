Reprodução/ Redes Sociais Porta secreta encontrada na mansão de Santiago Peña

O Ministério Público do Paraguai, com apoio da Polícia Nacional, realizou no domingo (8) uma busca e apreensão na residência de verão do ex-presidente Santiago Peña , em San Bernardino. Durante a operação, os investigadores encontraram uma passagem oculta atrás de uma parede falsa, que levava a uma porta blindada.

Segundo os investigadores, a primeira porta foi aberta, mas os agentes não conseguiram abrir uma segunda barreira de segurança, que teria tecnologia israelense e reconhecimento por íris.

Entre as alternativas avaliadas para abrir o compartimento estão levar a ex-primeira-dama Leticia Ocampos ou outros familiares ao local para verificar se suas íris estão registradas no sistema, além de uma eventual detonação controlada.

A residência, em Ciervo Cuá, teve construção estimada em 7,7 bilhões de guaranis. Segundo a acusação, ela foi parcialmente financiada por dois empréstimos simultâneos do Ueno Bank , concedidos em maio de 2024. A investigação apura suposta lesão de confiança e possível participação de Peña em operações que teriam causado prejuízos financeiros.





Ministério Público busca alternativas para acessar cofre secreto

O Ministério Público do Paraguai, em conjunto com a Polícia Nacional, avalia como abrir o cofre que, de acordo com o fiscal Christian Benítez, pode funcionar como um quarto do pânico.

Dentre as alternativas, está a possibilidade de verificar se a íris da ex-primeira-dama, Letícia Ocampos, ou de outros familiares é capaz de abrir o compartimento. No entanto, o Ministério Público esclareceu que os familiares não têm obrigação legal de colaborar com o processo.

Além disso, a opção de levar o próprio Santiago Peña até a mansão foi descartada pelos investigadores pela complexidade da operação, já que o ex-presidênte está sob prisão preventiva na sede do Regimento de Escolta Presidencial , em Assunção.

Uma segunda opção que os especialistas avaliam é a de utilizar explosivos para romper a segunda barreira caso os acessos biométricos não sejam obtidos. Entretanto, essa medida só será adotada se for formalmente aprovada por peritos, uma vez que há preocupações quanto a eventuais danos ao conteúdo armazenado e riscos à estrutura.

Mansão de US$ 2 milhões foi financiada pelo Ueno

A residência de verão de Santiago Peña, em San Bernardino, está avaliada em quase US$ 2 milhões e teve custo de construção estimado em 7,7 bilhões de guaranis. Segundo a investigação, a obra foi financiada por meio de dois empréstimos simultâneos de 3,548 bilhões de guaranis cada, concedidos diretamente pelo Ueno Bank.

As buscas no imóvel e a tentativa de abrir o cofre integram a investigação sobre supostas irregularidades envolvendo a instituição financeira . O Ministério Público apura a possível participação de Peña em operações que teriam causado prejuízos financeiros, incluindo acusações de lesão de confiança.

Peña foi afastado da Presidência por meio de um processo de impeachment e a investigação também busca esclarecer a compatibilidade entre o patrimônio do ex-presidente, sua remuneração oficial durante o mandato e os compromissos financeiros assumidos com o banco.