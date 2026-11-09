Gustavo Moreno/STF Ministro Luiz Fux

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos que discutem a proibição das bets no Brasil nas instâncias inferiores da Justiça. A decisão, assinada neste domingo (8), impede que juízes e tribunais estaduais e federais continuem analisando ações sobre a validade da medida provisória (MP) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até que o próprio Supremo julgue a questão.

A determinação atende a um pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentado na sexta-feira (6). Ele argumentou que decisões diferentes tomadas por tribunais do país estavam criando insegurança jurídica e permitindo que algumas empresas continuassem oferecendo apostas, enquanto outras permaneciam impedidas de funcionar.

Fux é relator de quatro ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a medida no STF. Com a suspensão nacional, o ministro pretende evitar que decisões de primeira e segunda instâncias antecipem entendimentos sobre um assunto que já está sob análise da mais alta Corte do país.

Entretanto, a decisão ainda deverá ser submetida aos demais ministros do Supremo, que poderão mantê-la ou derrubá-la. Até que haja uma nova deliberação, os processos abrangidos pela determinação deverão permanecer paralisados.

O que muda com a decisão de Fux sobre as bets

Na prática, empresas, associações e outras partes que entraram na Justiça para questionar a proibição das apostas on-line não poderão continuar discutindo o mérito dessas ações nas instâncias inferiores.

Isso significa que juízes e tribunais não poderão dar andamento aos processos abrangidos pela suspensão enquanto o STF não apresentar uma definição sobre a constitucionalidade da medida provisória.

A decisão também busca impedir que uma empresa consiga autorização judicial para operar enquanto outra, em situação semelhante, continue impedida de oferecer apostas.

É importante destacar que a suspensão dos processos não representa uma nova proibição das bets nem uma liberação das plataformas. A medida mantém a discussão jurídica concentrada no Supremo e não altera a situação estabelecida pela MP do governo federal.

Assim, as empresas atingidas pela proibição continuam sujeitas às restrições enquanto não houver uma decisão que modifique esse cenário.

Por que Fux suspendeu os processos sobre as apostas?

Ao justificar a decisão, Fux apontou o risco de insegurança jurídica provocado pela possibilidade de diferentes tribunais chegarem a conclusões opostas sobre a mesma medida.

O ministro também destacou que a discussão envolve uma atividade que considera de elevado risco social, em referência à exploração das apostas de quota fixa, modalidade em que o apostador conhece previamente a cotação oferecida e o possível retorno financeiro de uma aposta vencedora.

O magistrado também mencionou sua manifestação durante a audiência pública realizada pelo STF em 3 de novembro e seu voto no Recurso Extraordinário (RE) 966.177/RS, apresentado em agosto.

Na audiência, o ministro já havia demonstrado posição contrária à continuidade das apostas. Fux afirmou que sua percepção era de que a atividade deveria ser banida.

Apesar disso, ressaltou que sua avaliação pessoal não encerrava a análise jurídica da medida provisória. Entre os pontos que ainda precisam ser examinados estão a segurança jurídica das empresas que receberam autorização para funcionar, a proteção da confiança dos agentes econômicos e os requisitos constitucionais para a edição de uma medida provisória.

Quais decisões judiciais permitiram a volta de algumas bets?

O pedido de suspensão nacional apresentado por Paulo Gonet foi motivado, entre outros fatores, por decisões de instâncias inferiores que permitiram a retomada temporária das atividades de determinadas plataformas.

Uma das decisões citadas por Fux foi uma liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo que autorizou a Stake Brazil a continuar operando provisoriamente.

Outra decisão havia suspendido os efeitos da medida provisória para empresas do grupo CDA Gaming, responsável pelas plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online.

No entanto, na sexta-feira (6), o presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) derrubou a autorização que permitia o funcionamento das três plataformas do grupo.

O episódio exemplificou a divergência entre decisões judiciais que preocupava a Procuradoria-Geral da República. Enquanto algumas empresas conseguiam decisões favoráveis para continuar operando, outras permaneciam submetidas à proibição.

Com a determinação de Fux, a expectativa é que esse tipo de disputa fique concentrado no STF até que a Corte estabeleça um entendimento sobre a validade da medida.

Por que o governo Lula proibiu as bets?

A discussão começou em 25 de setembro de 2026, quando o governo federal publicou uma medida provisória que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no Brasil.

A restrição também atingiu jogos on-line e cassinos virtuais. Os sites das plataformas começaram a ser bloqueados em 6 de outubro.

A justificativa do governo envolve preocupações econômicas, sociais e de saúde pública relacionadas à expansão das apostas no país.

A Advocacia-Geral da União (AGU) defende a manutenção da proibição e argumenta que a medida é necessária diante dos impactos provocados pela atividade.

Entre as preocupações estão o comprometimento da renda das famílias, o endividamento dos consumidores e os problemas associados ao comportamento compulsivo em relação às apostas, chamado de ludopatia.

Por que as empresas de apostas contestam a proibição?

As entidades que representam o setor questionam a constitucionalidade da medida provisória e argumentam que a interrupção das atividades prejudica empresas que receberam autorização do próprio governo para operar no mercado regulado.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) estão entre as organizações que recorreram ao Supremo.

As entidades sustentam que as operadoras investiram recursos para obter licenças e cumprir as exigências estabelecidas pela regulamentação brasileira.

Segundo os argumentos apresentados pelo setor, as empresas pagaram R$ 30 milhões por autorização e realizaram investimentos para adequar suas operações às regras do mercado regulado.

Por isso, as associações questionam a possibilidade de o governo interromper as atividades depois de ter autorizado e estabelecido condições para o funcionamento das plataformas.

O conflito envolve dois pontos centrais: de um lado, a defesa da proteção dos consumidores e da saúde pública; de outro, os argumentos das empresas sobre segurança jurídica e respeito às autorizações concedidas pelo poder público.





Quando o STF vai decidir se as bets podem voltar a funcionar?

Ainda não há uma data definida para o julgamento definitivo das ações que questionam a proibição das apostas.

Na semana passada, Fux realizou uma audiência pública para ouvir representantes do governo, do setor de apostas, de entidades esportivas e de outras organizações interessadas no tema.

O objetivo foi reunir informações e argumentos técnicos para subsidiar a análise dos processos. A discussão envolve oito ações no Supremo: quatro questionam a medida provisória que proibiu as apostas on-line e outras quatro tratam da legislação que regulamentou o setor.

A audiência pública não representa um julgamento e não determina, por si só, se as bets poderão voltar a funcionar. Ela serve para fornecer elementos aos ministros antes da decisão.

A definição dependerá da análise do STF sobre a constitucionalidade da proibição, incluindo os limites do poder do governo para interromper uma atividade que havia sido regulamentada anteriormente.

Até que o Supremo decida, a suspensão determinada por Fux impede o avanço das ações sobre a validade da MP nas instâncias inferiores da Justiça.