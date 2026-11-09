Reprodução/redes sociais Iza Lara dos Santos Oliveira

A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, morreu neste domingo (08) após passar mal durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Cansanção, no norte da Bahia. A adolescente foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Senhora Santana, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A morte foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame. Segundo o órgão, Iza relatou mal-estar enquanto fazia a prova e recebeu assistência antes de ser encaminhada à unidade de saúde.

A Prefeitura de Cansanção informou que a estudante chegou ao hospital ainda com vida, em estado grave. A equipe médica tentou estabilizá-la, mas a adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

"Foram realizadas manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços da equipe, ela não resistiu", informou a administração municipal, em declaração divulgada pelo g1.

De acordo com a prefeitura, familiares relataram que Iza tinha histórico de problemas cardíacos e já havia passado por uma cirurgia no coração. A causa definitiva da morte não foi divulgada.

A adolescente passou mal no primeiro dia do Enem 2026, que começou neste domingo com mais de cinco milhões de candidatos inscritos.

Escola suspende aulas após morte

A morte da adolescente provocou comoção em Cansanção, município da região sisaleira da Bahia.

Segundo o portal regional Calila Notícias, Iza passou mal enquanto realizava a prova no Centro Territorial de Educação Integral Senhor do Bonfim. A instituição de ensino onde ela estudava divulgou uma nota de pesar e suspendeu as aulas desta segunda-feira (09).

A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também manifestaram solidariedade à família, aos amigos e à comunidade escolar.

O Inep lamentou a morte e informou que a jovem recebeu assistência durante a aplicação do exame.

A ocorrência aconteceu durante a primeira etapa do Enem, que reuniu questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Neste ano, o tema da redação foi a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

A segunda etapa está prevista para o próximo domingo (15), com provas de Matemática e Ciências da Natureza.