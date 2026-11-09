Reprodução/Instagram Fernando Henrique Cardoso, aos 91 anos

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar a divulgação de um vídeo em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso , de 95 anos, aparece acamado em sua residência. A apuração tem como base o Estatuto da Pessoa Idosa e foi motivada por uma denúncia apresentada por Patrícia Kundrat Brasil, esposa do político, contra o influenciador Wesley Oliveira, responsável pela gravação.

O caso começou após Wesley publicar imagens do interior da residência do casal nas redes sociais. No vídeo, além de mostrar dependências do imóvel, o influenciador registra FHC, que enfrenta um quadro avançado da doença de Alzheimer.

Após tomar conhecimento da publicação, Patrícia registrou uma ocorrência no 23º Distrito Policial (Perdizes). Na denúncia, ela alegou que a exposição do ex-presidente teve como objetivo prejudicar sua imagem e reputação.

A investigação passou a tramitar no 4º Distrito Policial (Consolação), responsável pela instauração do inquérito que apura se houve alguma irregularidade na conduta do influenciador, considerando a proteção prevista no Estatuto da Pessoa Idosa.





Influenciador se manifesta

Wesley Oliveira se pronunciou nas redes sociais e afirmou que tinha autorização prévia para realizar a gravação. Segundo ele, o vídeo não teve a intenção de expor negativamente o ex-presidente, mas de documentar sua condição atual e mostrar que ele recebe os cuidados necessários.

"Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo", declarou.

Qual o estado de saúde de FHC?

Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, enfrenta um quadro avançado da doença de Alzheimer, condição neurodegenerativa que compromete progressivamente a memória, o raciocínio e outras funções cognitivas. Atualmente, o ex-presidente depende de acompanhamento permanente de uma equipe de saúde.

A gravidade do quadro foi evidenciada em documentos médicos apresentados à Justiça durante um processo de interdição, solicitado pelos três filhos dele. Os laudos apontaram comprometimento significativo das capacidades cognitivas de FHC, que já não reúne condições de administrar autonomamente questões financeiras e patrimoniais.

A última aparição pública do ex-presidente havia sido em junho de 2024, quando recebeu a visita de economistas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu apartamento, em São Paulo.