O Pilar de Katskhi, rocha de calcário de cerca de 40 metros no oeste da Geórgia
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O Pilar de Katskhi, rocha de calcário de cerca de 40 metros no oeste da Geórgia

Imagine a cena: uma rocha de calcário abriga uma pequena igreja no topo, aonde ninguém sabe ao certo como chegar. É o caso do Pilar de Katskhi de cerca de  40 metros, localizado no oeste da Geórgia.

O registro mais antigo do pilar data do século XVIII. O príncipe Vakhushti foi o primeiro a descrevê-lo em sua obra "Descrição Geográfica do Reino da Geórgia".

No texto, ele afirma que ninguém era capaz de chegar até o ponto mais alto e que não sabia como os poucos que estiveram lá haviam conseguido. De certa forma, o nobre esteve certo por séculos: a primeira subida documentada aconteceu em 1944, com uma equipe liderada pelo alpinista Alexander Japaridze.

Hoje, o acesso se dá com auxílio de uma escada de ferro, que somente os monges têm autorização para usar.

A escada de ferro presa à lateral do Pilar de Katskhi é o único caminho até o topo, e só monges podem usá-la
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A escada de ferro presa à lateral do Pilar de Katskhi é o único caminho até o topo, e só monges podem usá-la

A restrição busca preservar a santidade do local, já que, para eles, rezar no alto da rocha é uma forma de se aproximar de Deus.

Mas nem sempre foi assim. Antes, todos os homens tinham permissão para subir. Já as mulheres nunca puderam.

Como a igreja foi parar lá?

Até os dias atuais, ninguém sabe explicar como o templo foi erguido.

De acordo com uma lenda georgiana, a hipótese é de que tenha sido um monge corajoso que escalou a rocha carregando uma corda e, lá do alto, usou-a para içar tudo o que era necessário para a obra.

Outra história sugere que uma corrente de ferro ligava o topo do pilar a uma igreja no vilarejo de Katskhi, a cerca de 1,5 quilômetro de distância.

Fé nas alturas

Acredita-se que os responsáveis pela construção tenham sido membros de uma ordem cristã.

Vista aérea do Pilar de Katskhi
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Vista aérea do Pilar de Katskhi

Eles queriam se afastar do mundo para viver uma vida dedicada à fé. Por isso, escolheram um lugar difícil de chegar.

Apesar de ter ficado abandonada por séculos, a pequena igreja foi restaurada após a chegada do monge Maxim Qavtaradze em 1995, e voltou a abrigar a vida religiosa.



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