Divulgação Ponte Salvador x Itaparica

Reduzir a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica de uma hora para apenas 15 minutos é a principal promessa da nova ponte de 12,4 quilômetros sobre o mar. O projeto, que se tornará a maior travessia sobre lâmina d'água da América Latina, teve a liberação de R$ 3 bilhões em recursos federais formalizada pelo Novo PAC durante reunião em Brasília, em 13 de outubro de 2026. O repasse público integrará o orçamento total de R$ 11,6 bilhões estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP).

A nova ponte baiana ultrapassará a Ponte Rio-Niterói no critério de travessia aquática. Enquanto a ponte fluminense possui 13,29 quilômetros no total, apenas cerca de 8,8 quilômetros ficam sobre a água. Já o projeto entre Salvador e Itaparica terá 12,4 quilômetros construídos sobre lâmina d'água.

Além de encurtar a viagem para 15 minutos, a nova rota reduzirá os percursos na região em até 200 quilômetros. Ao todo, a modernização da rede viária e dos acessos rodoviários associados vai contemplar a Região Metropolitana, o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul, com potencial para beneficiar 250 municípios.

Para garantir a livre circulação de grandes navios na Baía de Todos-os-Santos, a ponte foi projetada com 85 metros de altura acima do nível do mar. Os R$ 3 bilhões aportados pela União via Novo PAC correspondem aos investimentos do governo estadual da Bahia e aos aportes da iniciativa privada para fechar a conta dos R$ 11,6 bilhões que são necessários para a obra.

Apesar dos dados sobre extensão e investimento, o levantamento divulgado até o momento não especifica a data do começo e fim da obra, a estimativa de preço do pedágio, a quantidade de empregos a serem gerados e a composição das empresas do consórcio responsável.