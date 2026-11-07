Ponte de 23,6 mil toneladas gira 21 graus sobre ferrovias
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Ponte de 23,6 mil toneladas gira 21 graus sobre ferrovias

Uma ponte de 23,6 mil toneladas foi movimentada por engenheiros em uma operação que chamou a atenção pela precisão, já que a estrutura girou 21 graus até alcançar sua posição definitiva sobre linhas ferroviárias em Longyan, na China. A manobra permitiu instalar a construção sem precisar erguer toda a estrutura diretamente sobre os trilhos em funcionamento.

O procedimento utilizou mecanismos de apoio e sistemas hidráulicos para controlar a rotação de uma estrutura que pesa milhares de toneladas. Em vez de construir a ponte sobre a ferrovia, os trabalhadores montaram o tabuleiro ao lado da via e, depois, realizaram o deslocamento até o ponto de instalação.

A estratégia é importante porque reduz a necessidade de interromper o tráfego ferroviário durante grandes obras. Assim, os engenheiros conseguem preparar praticamente toda a estrutura fora da área de circulação dos trens e realizar o posicionamento em uma etapa planejada da construção.

A operação foi realizada em Longyan, cidade localizada na província de Fujian, no sudeste da China. As informações sobre o peso e o ângulo da rotação foram divulgadas pelo Canal Rural.

Como uma ponte de milhares de toneladas consegue girar

A operação utiliza uma técnica de engenharia chamada construção por rotação, também conhecida como swivel construction. O método consiste em construir a estrutura em uma posição diferente daquela em que ficará definitivamente e, depois, girá-la até o alinhamento necessário.

No caso da Ponte Longyan, a movimentação foi feita com um sistema de articulação esférica, que funciona como um grande pivô. A peça permite que a estrutura gire horizontalmente, sustentando seu peso e distribuindo as cargas durante o deslocamento.

O mecanismo tinha aproximadamente cinco metros de diâmetro e pesava mais de 120 toneladas. Ele foi equipado com milhares de peças deslizantes, que ajudavam a controlar o atrito e permitiam que a ponte se movimentasse de maneira gradual.

Durante o procedimento, os engenheiros também precisaram monitorar o equilíbrio da construção. Como a estrutura é assimétrica, qualquer distribuição inadequada de peso poderia comprometer a estabilidade e a precisão do movimento.

Ponte passou por duas rotações durante a construção

A instalação da Ponte Longyan envolveu duas operações diferentes, realizadas em momentos distintos de 2020.

A primeira aconteceu em 10 de abril, quando apenas a torre principal de concreto, com aproximadamente 16 mil toneladas, foi girada em 69 graus. A estrutura tinha cerca de 100 metros de altura e foi construída inicialmente paralela à ferrovia.

A segunda movimentação ocorreu em 27 de agosto do mesmo ano. Depois da montagem do tabuleiro metálico e dos cabos de sustentação, o conjunto, que chegou a aproximadamente 23,6 mil toneladas, foi girado em 21 graus até alcançar a posição definitiva.

Essa segunda etapa durou aproximadamente uma hora e permitiu completar o posicionamento da ponte.

Rotação de ponte na China
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Rotação de ponte na China


Por que a obra precisava ser feita dessa maneira?

A construção da ponte enfrentava uma limitação importante: o espaço disponível na região era reduzido. Além das duas ferrovias, o local tinha rodovias e um curso de água nas proximidades.

Segundo informações divulgadas pela construtora responsável, aproximadamente 120 trens circulavam diariamente pelo trecho ferroviário. Montar a estrutura diretamente sobre os trilhos poderia aumentar os riscos para a circulação e exigir interrupções mais prolongadas no transporte.

Com a construção realizada em uma posição paralela às ferrovias, os engenheiros conseguiram afastar parte das atividades da área de circulação. Depois, concentraram o posicionamento definitivo em uma operação controlada.

A técnica não elimina a necessidade de medidas de segurança ou de planejamento do tráfego ferroviário, mas reduz as interferências durante a execução da obra.


Quando a ponte entrou em funcionamento?

A Ponte Longyan foi aberta ao tráfego em 30 de outubro de 2020, depois da conclusão das etapas de construção e instalação.

A estrutura integra a infraestrutura viária da cidade de Longyan, na província de Fujian, e foi projetada para melhorar a ligação entre as regiões norte e sul do município.

O projeto também se destaca pelo uso de uma solução de engenharia que permitiu construir uma ponte de grande porte em uma área com várias estruturas de transporte em funcionamento

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