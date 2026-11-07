Fellipe Sampaio /STF Procurador-geral da República, Paulo Gonet

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão, em todo o país, dos processos judiciais que tentam derrubar a medida provisória (MP) que proíbe o funcionamento de casas de apostas on-line, conhecidas como bets, no Brasil. A solicitação foi apresentada nesta sexta-feira (6), diante da existência de decisões divergentes em diferentes tribunais sobre a validade da restrição.

O pedido foi feito nas ações que questionam a constitucionalidade da medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pouco antes do primeiro turno das eleições. Os processos estão sob relatoria do ministro Luiz Fux, no STF.

Na manifestação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) argumenta que a multiplicação de decisões judiciais contraditórias nas primeiras e segundas instâncias provoca um cenário de "profunda insegurança jurídica e aplicação assimétrica da legislação". Na prática, isso significa que empresas do mesmo setor podem receber autorizações ou proibições diferentes dependendo do tribunal responsável pelo caso.

A iniciativa busca evitar que a disputa judicial produza regras distintas para o funcionamento das plataformas enquanto o Supremo não define a questão em âmbito nacional.

Por que o governo proibiu as apostas no Brasil?

A proibição foi estabelecida pela Medida Provisória nº 1.394, assinada por Lula em 25 de setembro de 2026. A norma determinou o fim da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade das apostas de quota fixa em todo o território nacional.

A restrição abrange tanto as apostas esportivas quanto os jogos on-line, inclusive quando as plataformas são administradas por empresas sediadas no exterior, mas oferecem serviços a pessoas localizadas no Brasil. As autorizações estaduais e distritais também foram incluídas na medida.

O governo justificou a decisão pelos impactos sociais e econômicos associados às apostas, como endividamento das famílias, problemas de saúde mental e dependência de jogos, condição conhecida como ludopatia.

Durante audiência pública realizada no STF em 3 de novembro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, defendeu a proibição e afirmou que os danos provocados pelas plataformas atingem a saúde e a segurança públicas, além do orçamento das famílias.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também sustentou que a regulamentação anterior não teria sido suficiente para proteger a população dos efeitos negativos da atividade.

A medida estabeleceu um período de transição para o encerramento das operações e a devolução dos valores mantidos nas contas dos usuários. Pelo cronograma divulgado pelo Ministério da Fazenda, os sites e aplicativos deveriam ficar indisponíveis a partir de 6 de outubro.

Por que as empresas estão recorrendo à Justiça?

A proibição provocou reação de empresas do setor, que passaram a questionar a validade da medida em diferentes tribunais. As entidades argumentam que a atividade havia sido legalizada e regulamentada pelo próprio Congresso Nacional e que as empresas fizeram investimentos e firmaram contratos com base nas regras que estavam em vigor.

Uma das principais discussões envolve a constitucionalidade da medida provisória, ou seja, se o governo poderia estabelecer a proibição por esse instrumento e se a decisão respeita os princípios previstos na Constituição.

As entidades também apontam possíveis prejuízos econômicos decorrentes do encerramento das atividades, especialmente em relação a contratos comerciais, patrocínios esportivos e empregos.

O assunto chegou ao STF por meio de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), instrumentos utilizados para questionar se uma lei ou norma está de acordo com a Constituição. O ministro Luiz Fux é o relator de uma dessas ações, a ADI 8027.

Decisão sobre três casas de apostas motivou pedido da PGR

Um dos episódios que evidenciaram a divergência entre os tribunais ocorreu na sexta-feira (6), quando o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em São Paulo, derrubou uma autorização que permitia a retomada das atividades de três casas de apostas: Betsul, Casa de Apostas e Jogo Online.

A autorização havia sido concedida pela desembargadora Adriana Pileggi. Posteriormente, o presidente do tribunal, desembargador Johonsom Di Salvo, suspendeu a decisão por entender que a liberação poderia provocar grave lesão à ordem pública.





O episódio foi citado no contexto da preocupação com decisões judiciais diferentes sobre a mesma questão. Para a PGR, a existência de entendimentos conflitantes pode fazer com que empresas em situações semelhantes recebam tratamentos distintos, dificultando a aplicação uniforme da medida provisória.

Com o pedido de Paulo Gonet, caberá ao STF decidir se determina a suspensão nacional dos processos que tramitam nas instâncias inferiores enquanto a Corte analisa a controvérsia.