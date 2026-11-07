Reprodução Austin Schiefer e o achigã de 4,4 kg que bateu o recorde do Wisconsin.

O pescador Austin Schiefer, de 29 anos, bateu o recorde do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com um achigã-de-boca-pequena de 4,4 quilos.

A captura ocorreu no dia 30 de outubro. Desde 1950, a marca pertencia a Leon Stefonek, com um exemplar de 4,1 quilos.

Segundo Schiefer, a sensação era de que tinha fisgado um peixe grande.

"Basicamente, na primeira vez que o vi na água, soube que tinha algo grande, mas não sabia o quão grande até colocar na balança", disse.

Quando a linha esticou, ele pensou que fosse uma corvina-de-água-doce. Mas, logo em seguida, descartou a hipótese pela força do exemplar.

"Logo de cara, começou a rolar, então pensei que fosse uma corvina grande, e consegui trazê-lo por cerca de um quarto do caminho até o barco. Aí ele começou a puxar a linha com força, sacudir a cabeça e se comportar mais como um achigã. Foi nesse momento que eu realmente soube que era um achigã", afirmou.

Acompanhado de seu amigo Ted Johnson, que também ficou impressionado com o tamanho, o pescador percebeu que o peixe era especial.

No sábado (31), depois de uma pesagem oficial do Departamento de Recursos Naturais (DNR), Schiefer se tornou o novo recordista estadual. "Ainda estou assimilando. De verdade. Ainda não caiu a ficha, estou nas nuvens. É surreal. Eu sabia que o recorde seria quebrado em Green Bay, mas nunca imaginei que seria por mim. Nem em um milhão de anos".

O neto de Stefonek entrou em contato para parabenizá-lo.

"Ele disse que, se o avô ainda estivesse vivo, adoraria apertar minha mão", contou Schiefer. "Eu respondi que também adoraria, parece ter sido um cara ótimo. Ele parecia saber do que estava falando quando disse que o recorde estava pronto para ser batido. Acredito que existam outros peixes desse tamanho nadando por aí".



