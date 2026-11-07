Reprodução Luciano Hang

O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, afirmou que os recentes acontecimentos políticos no Paraguai não mudaram sua confiança no país. Em nota publicada nas redes sociais, ele defendeu as instituições paraguaias, destacou a liberdade econômica e disse que mantém os planos de expansão da empresa no território vizinho.

“Quero deixar claro que os últimos acontecimentos políticos no Paraguai não mudaram em nada minha opinião sobre o país”, escreveu Hang.

O empresário contou que esteve no Paraguai neste ano, quando conheceu o então presidente Santiago Peña, ministros, empresários e representantes de diferentes companhias. Segundo ele, a experiência permitiu observar de perto um país que valoriza a liberdade econômica, incentiva o empreendedorismo e atrai investidores internacionais.

Na publicação, Hang também criticou o que classificou como uma tentativa de parte da imprensa brasileira de transformar os acontecimentos em uma discussão ideológica. Ele afirmou que sua viagem teve como objetivo conhecer o mercado paraguaio e buscar oportunidades de investimento.

“Fui ao Paraguai para conhecer o país e buscar oportunidades de investimento. Simples assim!”, declarou.

Hang diz que Havan mantém planos de expansão

Na segunda parte da nota, o empresário afirmou que escândalos políticos podem acontecer em qualquer lugar do mundo, mas defendeu que os responsáveis sejam investigados e punidos.

“É importante que tudo seja investigado, esclarecido e que os culpados sejam punidos. Ninguém está acima da lei”, escreveu.

Hang também elogiou as instituições paraguaias e afirmou continuar acreditando no potencial econômico do país, que considera uma referência em liberdade econômica e conservadorismo nos costumes.

Sobre os planos da Havan, o empresário informou que a companhia continua procurando um terreno em Assunção para construir sua primeira megaloja no Paraguai. A proposta, segundo ele, é gerar empregos e levar a marca ao mercado paraguaio.

“Seguimos com os nossos planos. Minha confiança no Paraguai continua a mesma!”, concluiu.

Entenda a crise política no Paraguai

A manifestação de Hang ocorre em meio a uma das maiores crises políticas e financeiras recentes do Paraguai, que culminou no impeachment e prisão do presidente Santiago Peña.

O episódio teve início com a intervenção do Banco Central paraguaio no Ueno Bank, instituição financeira digital que entrou em colapso após apresentar problemas de solvência. A medida deixou aproximadamente 2,9 milhões de clientes sem acesso imediato aos próprios recursos, incluindo milhares de aposentados e pessoas que dependiam dos serviços da instituição.

O caso ganhou dimensão política porque Peña havia sido acionista de empresas do Grupo Vázquez, controlador do banco, até março de 2025. A oposição passou a questionar possíveis conflitos de interesse e a atuação do governo na fiscalização da instituição financeira.

As denúncias também envolveram suspeitas de irregularidades na concessão de empréstimos, na aplicação de recursos públicos e na fiscalização do banco. O escândalo provocou protestos em Assunção, pedidos de responsabilização e a perda de apoio político do presidente dentro do próprio Partido Colorado.

Na quinta-feira (5), Peña anunciou sua renúncia em meio à pressão política. No entanto, o Congresso deu continuidade ao processo de impeachment. Na sexta-feira (6), o Senado aprovou a destituição do então presidente, e o vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país.





Após a decisão, Peña foi colocado em prisão domiciliar enquanto as autoridades avançam nas investigações sobre o caso. O ex-presidente nega as acusações.

A crise também provocou repercussões no mercado financeiro e levantou questionamentos sobre a relação entre o poder público e o sistema bancário paraguaio. O episódio colocou em evidência a necessidade de esclarecimentos sobre os recursos bloqueados e a responsabilização dos envolvidos.