Foto: Reprodução/ Divulgação Estação Santa Cruz, Linha 5/ Lilás

A Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo realizará um simulado operacional na madrugada deste domingo (8) para testar os procedimentos adotados em caso de falha no sistema de sinalização. O exercício ocorrerá entre 0h45 e 3h30, fora do horário de funcionamento comercial, e não terá impacto no atendimento aos passageiros.

Organizada pela Motiva, responsável pela operação da linha, a atividade envolverá aproximadamente 50 colaboradores das equipes do Centro de Controle Operacional (CCO), tráfego, manutenção e estações.

O treinamento vai reproduzir uma situação de indisponibilidade dos sistemas automáticos de sinalização. Nesse cenário, a circulação dos trens precisa ser coordenada manualmente, com comunicação constante entre os operadores das composições e o centro de controle.

A iniciativa busca testar os protocolos de segurança e a capacidade de resposta das equipes diante de situações que exigem procedimentos diferentes dos utilizados na operação habitual.

Trens serão conduzidos em modo manual

Durante o exercício, o Centro de Controle Operacional ficará sem os equipamentos habituais de monitoramento.

Para acompanhar a movimentação das composições, os profissionais utilizarão recursos físicos, como um quadro magnético que representa a linha no trecho afetado.

Os operadores dos trens também terão funções específicas. A condução será feita em modo manual, com comunicação por rádio entre os profissionais e o CCO.

Durante o percurso, os operadores deverão informar a localização e a velocidade das composições, além de seguir os procedimentos de segurança para circulação dos trens e abertura e fechamento das portas.

Foto: Reprodução/ Divulgação Estação Capão Redondo, Linha 5/ Lilás será o ponto de encontro





As equipes de manutenção também participarão do simulado. Os trabalhos serão realizados nas regiões de via próximas às estações terminais Capão Redondo e Chácara Klabin.

Nesses pontos, os profissionais testarão procedimentos manuais nos aparelhos de mudança de via, equipamentos responsáveis pelo direcionamento dos trens entre diferentes trajetos.





Treinamento envolve diferentes equipes

Ao todo, cerca de 50 funcionários participarão da atividade. A dinâmica reunirá profissionais de diferentes áreas para avaliar a integração das equipes e a execução dos protocolos em uma situação operacional crítica.

Este será o segundo simulado operacional realizado pela Motiva na Linha 5-Lilás em 2026.

Segundo Alexandre Nogueira, gerente de Atendimento e Tráfego da Linha 5-Lilás, os exercícios permitem avaliar procedimentos, integrar equipes e identificar oportunidades de melhoria.

A Linha 5-Lilás possui 17 estações e atende a zona sul da capital paulista, ligando Capão Redondo a Chácara Klabin.

Serviço

Simulado operacional da Linha 5-Lilás

Data: madrugada de domingo, 8 de novembro

Horário do exercício: das 0h45 às 3h30

Local: Linha 5-Lilás

Ponto de encontro das equipes: Estação Capão Redondo

Impacto aos passageiros: não haverá alteração na operação comercial.