Reprodução Papelera del Sur, localizada em Tornquist, na Argentina

Uma fábrica de papelão reciclado que funcionou por mais de 50 anos fechou as portas e deixou cerca de 160 trabalhadores desempregados. O encerramento da Papelera del Sur, localizada em Tornquist, no sudoeste da província de Buenos Aires, na Argentina, provocou comoção entre os funcionários, que foram surpreendidos pela decisão após meses de dificuldades na produção.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram trabalhadores emocionados com o fim das atividades da indústria, que era uma das importantes fontes de emprego privado da cidade. O fechamento também preocupa comerciantes, fornecedores e transportadores que dependiam da movimentação econômica gerada pela empresa.

A decisão foi comunicada por representantes da fábrica durante uma reunião com lideranças sindicais em Bahía Blanca. Nos dias anteriores, a unidade já havia interrompido a produção e colocado os funcionários em licença não remunerada, enquanto aguardavam uma definição sobre o futuro da operação.

Por que a fábrica de papel fechou?

O encerramento das atividades está relacionado a uma combinação de dificuldades econômicas e problemas estruturais. Segundo informações apresentadas pela direção da empresa ao sindicato, a produção deixou de ser lucrativa diante das condições do mercado.

Entre os fatores apontados estão o maquinário obsoleto, os custos para manter a operação e a dificuldade de competir com produtos importados, especialmente o papelão que chega de outros países.

A fábrica já enfrentava problemas antes do anúncio definitivo. Durante 2025, houve suspensões temporárias da produção e reduções na jornada de trabalho, medidas que indicavam o agravamento da situação financeira da indústria.

A combinação desses fatores comprometeu a continuidade das atividades, apesar da longa trajetória da empresa na região.

Fechamento deixa 160 trabalhadores desempregados

O encerramento da Papelera del Sur deve atingir aproximadamente 160 funcionários diretos. De acordo com o levantamento do sindicato dos trabalhadores do setor de papel, cerca de 105 empregados eram sindicalizados.

O grupo também incluía entre cinco e seis trabalhadores em período de experiência, além de aproximadamente 50 profissionais que não estavam vinculados ao acordo coletivo da categoria.

Segundo Gustavo Lanaro, secretário-geral do sindicato dos papeleiros, a empresa informou que pretende concluir os pagamentos das indenizações e os acertos trabalhistas até o final de novembro.

A situação provocou comoção entre os funcionários, que perderam seus postos de trabalho depois de anos de atividade na indústria. Vídeos publicados nas redes sociais mostram colaboradores chorando ao comentar o encerramento da fábrica.

Comércio local também deve sentir os efeitos

As consequências do fechamento podem ultrapassar os 160 empregos eliminados diretamente. A fábrica movimentava uma cadeia de atividades que envolvia transportadoras, fornecedores de matérias-primas, empresas de manutenção, empreiteiras e prestadores de serviços.

Além disso, os salários pagos aos trabalhadores ajudavam a movimentar o comércio de Tornquist, já que parte da renda das famílias era gasta em mercados, lojas e outros estabelecimentos da cidade.

Em declaração ao jornal local Noticias Tornquist, Gustavo Lanaro destacou que o impacto econômico deverá atingir diferentes setores.

O dirigente sindical afirmou que muitas famílias dependiam da renda gerada pela indústria e que o dinheiro recebido pelos funcionários retornava à economia da própria cidade.





Fábrica produzia papelão reciclado há cinco décadas

A Papelera del Sur tinha uma trajetória de mais de meio século na produção de papelão reciclado e biodegradável. A atividade consistia no reaproveitamento de fibras de papel já utilizadas, que passam por processos industriais para serem transformadas em novos materiais.

O papelão reciclado é empregado em embalagens, caixas e diferentes produtos utilizados no comércio e na indústria. A reutilização das fibras permite reduzir o descarte de materiais e a necessidade de utilizar matéria-prima virgem na fabricação.

Apesar da importância ambiental desse tipo de produção, a característica sustentável dos produtos não foi suficiente para evitar o encerramento da unidade.

Com o fechamento, Tornquist perde uma indústria que participou da atividade econômica local durante décadas e que sustentava diretamente mais de uma centena de famílias.