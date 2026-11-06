Divulgação/ Câmara dos Deputados Ex-deputada federal Carla Zambelli

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL) arrecadou € 10,3 mil (cerca de R$ 63 mil) em uma vaquinha online criada para custear sua permanência na Itália . Até a tarde desta sexta-feira (6), a campanha reunia 398 doações na plataforma GoFundMe. Esta é a terceira iniciativa de arrecadação promovida por Zambelli desde que deixou o Brasil, em junho de 2025, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) .

Antes da atual campanha, a ex-parlamentar havia criado uma comunidade paga para disponibilizar conteúdos exclusivos e relatos sobre o período em que ficou presa. A iniciativa, no entanto, foi cancelada pela plataforma, e os valores das assinaturas foram devolvidos aos participantes. Em julho de 2026, ela também havia conseguido cerca de € 2,4 mil (aproximadamente R$ 15 mil) em outra vaquinha para alugar um apartamento na Itália.





Por que Zambelli está na Itália?

Zambelli deixou o Brasil em junho de 2025, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão pela invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , em 2023. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual do ataque, executado pelo hacker Walter Delgatti, que teria agido a mando da então deputada para inserir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema do Conselho.

A ex-parlamentar também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em razão do episódio em que perseguiu um homem armado nas ruas de São Paulo, em 2022.

Após deixar o território brasileiro, passou pela Argentina e pelos Estados Unidos antes de seguir para a Itália, país onde possui cidadania. Em 29 de julho de 2025, foi presa em Roma, em uma operação de cooperação entre a Polícia Federal brasileira e as autoridades italianas.

Zambelli chegou a ficar detida por aproximadamente dez meses. Em maio de 2026, a Corte de Cassação italiana rejeitou o primeiro pedido de extradição, relacionado à invasão dos sistemas do CNJ, e autorizou sua libertação.

A decisão, entretanto, não encerrou todos os procedimentos envolvendo a ex-deputada. Um segundo pedido de extradição, referente à condenação pelo episódio da perseguição armada, continua em análise na Justiça italiana.

Ex-deputada busca formas de se manter

Nas redes sociais, a ex-deputada atribuiu suas dificuldades financeiras às decisões do ministro Alexandre de Moraes, relator de seus processos no STF. Segundo ela, a inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol a impede de abrir uma conta bancária e conseguir emprego na Itália.

Zambelli afirma que a arrecadação é necessária para garantir sua subsistência enquanto tenta reverter o segundo pedido de extradição. Na apresentação da campanha, também agradeceu o apoio recebido durante o período em que esteve presa.

"Quando me estabilizar em uma cidade, buscarei trabalho para não precisar mais de ajuda do suor de vocês", disse em vídeo publicado no Instagram. A ex-deputada acrescentou que está preparando um livro sobre os acontecimentos recentes e as experiências vividas no cárcere.

A campanha recebeu 398 contribuições. A maior doação registrada foi de € 500, feita por um usuário anônimo. Zambelli também explicou que as contribuições são realizadas por uma plataforma internacional e manifestou receio de que Moraes pudesse determinar o bloqueio da arrecadação.

Uma das tentativas anteriores de arrecadação ocorreu por meio da criação de uma comunidade paga na plataforma Kiwify, utilizada para comercialização de cursos e conteúdos digitais. A proposta era cobrar R$ 50 mensais dos apoiadores em troca de publicações exclusivas, incluindo relatos sobre a experiência na prisão.

A ex-deputada afirmou que parte dos recursos obtidos seria destinada ao pagamento de seu advogado italiano, Pieremilio Sammarco, e que o restante ajudaria a custear sua permanência no país.

No entanto, a iniciativa foi cancelada pela plataforma, que encerrou a comunidade e reembolsou os participantes. Zambelli disse não ter recebido explicações sobre o encerramento da conta.

A nova campanha ocorre meses depois de outra arrecadação promovida pela ex-deputada. Em julho de 2026, ela havia conseguido aproximadamente € 2,4 mil (cerca de R$ 15 mil) para alugar um apartamento na Itália.