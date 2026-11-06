Nasa El Niño

Com anomalias térmicas batendo recordes no Pacífico Equatorial, o El Niño atingiu a categoria de "Super El Niño" neste início de novembro. Dados da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) e da MetSul Meteorologia indicam que a anomalia na Região Niño 3.4 alcançou +3,4 ºC pelo índice tradicional ONI, superando em 0,4 ºC o recorde de 2015 e ultrapassando o limite de +2 ºC que define eventos de intensidade muito forte.

Além do ONI, a NOAA passou a utilizar(RONI), queconsiderando odas águas tropicais. Por esse novo indicador, a anomaliamantendo o fenômeno em patamar deAo mesmo tempo, a faixa costeira do Peru e do Equador, na, foi registrado um, configurando um El Niño Costeiro de

Os modelos numéricos indicam consenso de que o auge do aquecimento acontecerá pelo final de dezembro, podendo aproximar a anomalia na Região Niño 3.4 de +4 ºC. Se a projeção se confirmar, o episódio será maior que os picos do século XX e atingirá um nível inédito nos 170 anos de registros históricos.

Meteorologistas ressaltam que a relação entre o aquecimento do oceano e as consequências continentais não é linear. Como os efeitos dependem dos ventos e da interação com outros oceanos, os impactos se distribuem de forma assimétrica em terra: