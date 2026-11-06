Com anomalias térmicas batendo recordes no Pacífico Equatorial, o El Niño atingiu a categoria de "Super El Niño" neste início de novembro. Dados da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) e da MetSul Meteorologia indicam que a anomalia na Região Niño 3.4 alcançou +3,4 ºC pelo índice tradicional ONI, superando em 0,4 ºC o recorde de 2015 e ultrapassando o limite de +2 ºC que define eventos de intensidade muito forte.Além do ONI, a NOAA passou a utilizar o Índice Oceânico Niño Relativo (RONI), que ajusta os cálculos considerando o aquecimento global das águas tropicais. Por esse novo indicador, a anomalia chega em +2,5 ºC, mantendo o fenômeno em patamar de intensidade muito alta. Ao mesmo tempo, a faixa costeira do Peru e do Equador, na Região Niño 1+2, foi registrado um desvio de +5,4 ºC, configurando um El Niño Costeiro de nível alarmante.
Os modelos numéricos indicam consenso de que o auge do aquecimento acontecerá pelo final de dezembro, podendo aproximar a anomalia na Região Niño 3.4 de +4 ºC. Se a projeção se confirmar, o episódio será maior que os picos do século XX e atingirá um nível inédito nos 170 anos de registros históricos.
Meteorologistas ressaltam que a relação entre o aquecimento do oceano e as consequências continentais não é linear. Como os efeitos dependem dos ventos e da interação com outros oceanos, os impactos se distribuem de forma assimétrica em terra:
- Rio Grande do Sul: Mesmo que o fenômeno atual seja mais potente que o de 2023, choveu menos por lá do que o último El Niño.
- São Paulo: Se em 2023 sofreu com fortes ondas de calor, em 2026 enfrenta excesso de chuvas e enchentes.
- Paraná: Registra aumento significativo de tempestades e cheias em relação a 2023, como as enchentes na Tríplice Fronteira.