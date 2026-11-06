Divulgação/ Assessoria de Comunicação RioSP Nova Serra das Araras chega a 87% de execução

As obras da Nova Serra das Araras , na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), chegaram a 87% de execução. A atualização ocorre após a liberação de quatro novos viadutos entre os quilômetros 229,4 e 232,5, que começaram a receber o tráfego no sábado (17).

O empreendimento é realizado pela concessionária CCR RioSP, empresa do grupo Motiva, no trecho entre Piraí e Paracambi, no Rio de Janeiro. Com investimento estimado em R$ 1,5 bilhão, a modernização tem previsão de conclusão em fevereiro de 2027, cerca de dois anos antes do prazo originalmente estabelecido no contrato de concessão.

As novas estruturas fazem parte da futura pista de descida, mas estão sendo utilizadas temporariamente pelos veículos que trafegam no sentido de subida. A mudança permite reorganizar a circulação na região e dar continuidade às próximas etapas da construção.





O que muda para os motoristas?

A nova configuração do trecho reduz a sinuosidade do traçado original da Serra das Araras. A expectativa é proporcionar melhores condições de circulação, com mais segurança e fluidez para quem utiliza a rodovia.

Em junho de 2026, a c oncessionária já havia liberado cerca de quatro quilômetros de novas pistas e oito viadutos da futura pista de subida. Com a entrega mais recente, a obra avança na implantação da infraestrutura que substituirá o antigo traçado da serra.

A previsão da RioSP é concluir integralmente as obras em fevereiro de 2027. O cronograma representa uma antecipação de aproximadamente dois anos em relação ao prazo original do contrato, que previa a entrega da pista de subida em fevereiro de 2028 e da pista de descida em fevereiro de 2029.

Quando finalizado, o empreendimento contará com 24 novos viadutos, duas rampas de escape, iluminação em todo o trecho e conectividade integral para acionamento dos serviços da concessionária.

A Serra das Araras é um dos principais gargalos da Via Dutra, rodovia que conecta as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O trecho recebe aproximadamente 390 mil veículos por mês, incluindo carros de passeio, ônibus e caminhões utilizados no transporte de mercadorias.

A BR-116 concentra parte importante da movimentação econômica brasileira, funcionando como um dos principais corredores logísticos do país. A modernização da serra busca ampliar a capacidade da rodovia, reduzir os riscos de acidentes e melhorar as condições de deslocamento entre os dois estados.