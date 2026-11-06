Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Grande Prêmio (GP) do Brasil em Interlagos, Vitória x Fluminense pelo Brasileirão, Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões, temporais no Centro-Sul e viagem de Papa Leão à América Latina estão entre os destaques desta sexta-feira (6).

GP do Brasil

O GP do Brasil começa nesta sexta-feira, em Interlagos, com a estreia de Rafael Câmara na Haas. Ele e Gabriel Bortoleto, da Audi, representam o Brasil no grid da Fórmula 1.

O primeiro e o segundo treino livre acontecem às 12h30 e às 16h00, respectivamente.

A Globoplay, o SporTV 3 e o canal F1 TV Pro são responsáveis pela transmissão.

Vitória x Fluminense

Vitória e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, pelo Brasileirão.

Na 15ª posição, o Leão busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento após uma derrota diante do Coritiba, por 2 a 0.

Já o tricolor tem como objetivo se aproximar dos líderes, já que atualmente ocupa a 4ª colocação. O time do técnico Marcão venceu na última rodada contra o Internacional, por 2 a 1.

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.081 desta quarta-feira. Com isso, o prêmio acumulou pela quarta vez seguida.

O próximo sorteio, marcado para as 20h, tem um prêmio estimado em cerca de R$ 55 milhões. Para participar, basta realizar as apostas até as 19h em qualquer casa lotérica ou pelos canais da Caixa Econômica Federal.

Temporais

A combinação de calor e umidade deve trazer chuva para o Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de que Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Paraná sejam os mais afetados.

Papa Leão XIV inicia viagem pela América Latina

O Papa Leão XIV realiza a partir desta sexta-feira uma viagem apostólica pela América Latina.

Até o dia 17, o objetivo é visitar o Uruguai e a Argentina, dois países que não recebem um pontífice à décadas, e o Peru, onde foi missionário e bispo.



