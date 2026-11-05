Official White House/Joyce N. Boghosian Presidente dos Estados Unidos Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quarta-feira (4) que a guerra contra o Irã teve impacto direto no resultado das eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, mas defendeu a decisão de iniciar a ofensiva militar.

Mesmo após a vitória expressiva dos democratas, que conquistaram o controle da Câmara dos Deputados e do Senado, o republicano afirmou que a operação “valeu a pena”. As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa, segundo informações da Reuters.

Trump defende ofensiva contra o Irã

Ao comentar o resultado eleitoral, Trump admitiu que a insatisfação dos eleitores com a guerra contribuiu para a derrota republicana. O presidente afirmou que é “em grande parte verdade” que o revés nas urnas foi consequência do conflito contra o Irã.

A operação militar, conduzida conjuntamente pelos Estados Unidos e por Israel, já dura nove meses. Ao longo da campanha, o conflito foi um dos principais pontos de desgaste para o governo, especialmente diante do aumento do custo de vida e da alta dos preços dos combustíveis.

Apesar do impacto político, Trump rejeitou a possibilidade de que a ofensiva tenha sido um erro. Questionado sobre a decisão, o presidente sustentou que a ação era necessária para impedir que o governo iraniano desenvolvesse armas nucleares.

“Valeu a pena; não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear”, declarou.

A posição indica que o resultado eleitoral não deve provocar uma mudança imediata na postura de Trump em relação ao conflito. O republicano já havia defendido anteriormente a decisão de bombardear o território iraniano e afirmado que repetiria a ordem militar.

Trump sinaliza diálogo com democratas

Com a retomada do controle das duas Casas do Congresso pelos democratas, Trump terá de governar em um cenário de divisão política em Washington.

A nova composição legislativa representa um obstáculo para a agenda da Casa Branca, já que a oposição passa a ter mais influência sobre a tramitação de projetos e a fiscalização do governo.

Apesar disso, o presidente demonstrou disposição para negociar com os adversários políticos. “Provavelmente vou me dar bem com os democratas”, afirmou durante a coletiva.

A declaração sugere uma tentativa de reduzir as tensões com a oposição diante dos desafios que devem marcar a segunda metade de seu mandato.

Trump alerta democratas sobre impeachment

Mesmo ao sinalizar abertura para o diálogo, Trump fez um alerta aos democratas sobre a possibilidade de que a nova maioria na Câmara seja usada para iniciar um processo de impeachment contra ele.

O presidente afirmou que uma tentativa de afastamento poderia ter consequências negativas para a própria oposição.

“Se democratas fizerem impeachment, isso destruiria o partido deles”, declarou.





A retomada do controle da Câmara permite que os democratas avancem com investigações e, caso decidam, iniciem um processo de impeachment. A ameaça de destituição deve se tornar mais um ponto de tensão entre o Congresso e a Casa Branca.

O resultado das midterms abre uma nova etapa do governo Trump, marcada pelo desafio de conciliar a condução da guerra no Oriente Médio com a pressão interna por respostas à economia e o enfrentamento de uma oposição fortalecida no Legislativo.